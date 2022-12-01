01.12.2022
21:08
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Праздники

Не зовите в гости Дед Мороза и Снегурочку!

В Управлении Роспотребнадзора по Якутии, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией по новой коронавирусной инфекции, рекомендуют отказаться от приглашения на дом новогодних аниматоров для детей — Деда Мороза и Снегурочки.

Фото: Sakhalife
Источник: Управлении Роспотребнадзора по Якутии

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