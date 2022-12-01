Не зовите в гости Дед Мороза и Снегурочку!

В Управлении Роспотребнадзора по Якутии, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией по новой коронавирусной инфекции, рекомендуют отказаться от приглашения на дом новогодних аниматоров для детей — Деда Мороза и Снегурочки.



Фото: Sakhalife Источник: Управлении Роспотребнадзора по Якутии

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