13.11.2022
01:00
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Погода

Не зима, а сказка: В Якутске -6°

Свиристели — птицы очень прожорливые. Они будут беспрерывно набивать ягодами свой зоб, пока ветки не останутся полностью обглоданными. Весь съеденный корм не успевает перевариться в желудке пернатых, поэтому часто ягоды выводятся из организма целиком. Благодаря этому свиристели являются хорошими распространителями семян.
На фото: Прилетели свиристели. Птиц привлекли ягоды рябины и боярышника.

На западе и по нижней Лене снег, местами сильный, в центре и востоке небольшой, местами умеренный снег, на северо-востоке и северо-западе небольшой снег. Ветер порывистый до 9-14 м/с, ночью и утром на западе и по нижней Лене до 15-20 м/с, местами метели. Температура ночью -13-18 гр, крайнем западе и по нижней Лене -20-25 гр, на северо-западе и северо-востоке -34-39 гр, в Оймяконье -40-45 гр, на юго-западе
-7-12 гр, днем -5-10 гр, на западе и по нижней Лене -15-20 гр, на северо-западе и северо-востоке -30-35 гр.

В Якутске снег, ветер ночью южный 5-10 м/с, днем северо-западный 3-8 м/с, порывы 9-14 м/с, поземок. Температура ночью -17-19°, утром -10-12 °, днем -6-8°.

Интересный факт: Зимой в городской среде иногда можно заметить свиристелей, лежащих на земле. На первый взгляд птицы кажутся мертвыми, но на самом деле они просто пьяны: пернатые объедаются забродившими ягодами, из-за чего и падают с деревьев.
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

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