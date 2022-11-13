Не зима, а сказка: В Якутске -6°

Свиристели — птицы очень прожорливые. Они будут беспрерывно набивать ягодами свой зоб, пока ветки не останутся полностью обглоданными. Весь съеденный корм не успевает перевариться в желудке пернатых, поэтому часто ягоды выводятся из организма целиком. Благодаря этому свиристели являются хорошими распространителями семян.

На фото: Прилетели свиристели. Птиц привлекли ягоды рябины и боярышника.



На западе и по нижней Лене снег, местами сильный, в центре и востоке небольшой, местами умеренный снег, на северо-востоке и северо-западе небольшой снег. Ветер порывистый до 9-14 м/с, ночью и утром на западе и по нижней Лене до 15-20 м/с, местами метели. Температура ночью -13-18 гр, крайнем западе и по нижней Лене -20-25 гр, на северо-западе и северо-востоке -34-39 гр, в Оймяконье -40-45 гр, на юго-западе

-7-12 гр, днем -5-10 гр, на западе и по нижней Лене -15-20 гр, на северо-западе и северо-востоке -30-35 гр.

В Якутске снег, ветер ночью южный 5-10 м/с, днем северо-западный 3-8 м/с, порывы 9-14 м/с, поземок. Температура ночью -17-19°, утром -10-12 °, днем -6-8°.