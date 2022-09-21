Не ждите болезни – пройдите диспансеризацию

Мы привыкли посещать поликлинику только когда заболеваем. Между тем, вовремя принятые профилактические меры позволяют не только укрепить здоровье, но и вылечить с наибольшим успехом выявленные заболевания на ранней стадии. Вот для чего важно своевременно проходить диспансеризацию, о которой мы сегодня поговорим с врачом-терапевтом Медцентра г. Якутска Саиной Михайловной Федуловой.

— Саина Михайловна, расскажите пожалуйста для чего нужна диспансеризация?

— Диспансеризация относится к приоритетным медицинским мероприятиям профилактики заболеваний, проведение которых направлено на раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний: болезней системы кровообращения, злокачественных новообразований, сахарного диабета, хронических болезней лёгких.

Кроме того, диспансеризация направлена на выявление и коррекцию основных факторов риска развития заболеваний, к которым относятся: повышенный уровень артериального давления, холестерина и глюкозы в крови, курение табака, пагубное потребление алкоголя, нерациональное питание, низкая физическая активность.

— Вы назвали такие серьёзные заболевания. Неужели их можно предотвратить?

— Любые заболевания, обнаруженные на ранней стадии, гораздо легче лечить без последующих осложнений. Главная цель диспансеризации: как можно раньше обнаружить заболевание, выявить и скорректировать факторы риска его развития.

— Многие люди думают, что медосмотр отнимает много времени и средств…

— Диспансеризация – это бесплатное обследование и проводится оно на добровольных основаниях 1 раз в три года – гражданам в возрасте от 18 до 39 лет и ежегодно – для граждан старше 40 лет. В нашем Медцентре диспансеризацию проходят в среднем за 40 минут. То есть много времени на первом этапе не нужно, как и материальных затрат.

— Что нужно для прохождения диспансеризации?

— Для прохождения диспансеризации нужно взять с собой паспорт, полис ОМС и обратиться в отделение медицинской профилактики (Кальвица 3, правое крыло, второй этаж) кабинет 2-32, ежедневно с 08:00 до 18:00. Кстати, у нас диспансеризация и профосмотр проводятся в одном кабинете, что весьма удобно. При необходимости на диспансеризацию можно записаться предварительно через единый колл-центр Минздрава Республики по номеру 122 (далее кнопки 1->4->2) или по телефону 508-805.

— Насколько я помню, работодатель обязан предоставить своим сотрудникам отгул для прохождения диспансеризации?

— Да, согласно статье 185.1 Трудового кодекса Российской Федерации работодатель обязан предоставить работнику оплачиваемые выходные дни для прохождения диспансеризации: 1 день раз в 3 года с сохранением места работы и среднего заработка и 2 дня ежегодно работающим пенсионерам и лицам предпенсионного возраста. Но, как я сказала выше, в нашем Медцентре для прохождения первого этапа диспансеризации не понадобится много времени. Для удобства пациентов мы также работаем даже в выходной день – в субботу с 09:00 до 15:00.

— Как проходит 1 этап диспансеризации?

— Первый этапдиспансеризации включает: расчет индекса массы тела, измерение артериального давления, проверку уровня сахара и холестерина в крови, общий анализ крови, ЭКГ, раз в два года – флюорография.

Начиная с 40 лет на I этапе применяются методы ранней диагностики онкологических заболеваний. По итогам I этапа определяется группа здоровья человека.

— А второй этап проходят все?

— Нет, второй этап диспансеризации проводится при наличии показаний по назначению терапевта и включает в себя консультации врачей-специалистов (невролога, уролога, офтальмолога и др.) и ряд лабораторных и инструментальных исследований, позволяющих углубленно оценить состояние здоровья.

— Если у человека выявили серьезные заболевания во время диспансеризации?

— Двухэтапная диспансеризация позволяет вовремя диагностировать и выявить сложные хронические заболевания, которые приводят к полной потере трудоспособности и ранней смерти. Чем раньше начнется лечение, тем больше шансов на успешный результат.

— Многие люди боятся знать, что у них что-то не так со здоровьем…

— Мнительным людям как-раз и нужно пройти диспансеризацию, чтобы удостовериться, что у них со здоровьем все в порядке. Не надо ждать, пока ты всерьёз заболеешь, лучше проверить свое состояние и предотвратить тяжелые последствия на ранней стадии или удостовериться в том, что все в порядке и получить рекомендации врача по профилактике заболеваний.

— Спасибо, за полезную информацию!