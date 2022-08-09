09.08.2022
06:38
148
Погода
Не жарко, не холодно: наслаждайтесь комфортной погодой
Дожди, местами сильные, сохранятся на юге Якутии. Небольшие, местами умеренные дожди в Ленском, Олекминском, Усть-Майском районах. На северо-востоке кратковременные дожди, грозы. На остальной территории без существенных осадков. Температура ночью +9+14°, на Арктическом побережье +2+7°, на северо-востоке +12+17°, днем +16+21°, на востоке +24+29°, на побережье местами +11+16°.
В Якутске преимущественно без осадков, ветер северо-восточный 5-10 м/с., днем температура +22+24°.
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
09.08.2022
0
1
09.08.2022
0
84
09.08.2022
0
1674
08.08.2022
0
290
08.08.2022
0
466
08.08.2022
0
1343
08.08.2022
0
891
08.08.2022
0
2790
08.08.2022
0
805
08.08.2022
0
548
08.08.2022
1
662
08.08.2022
0
499
08.08.2022
0
386
08.08.2022
0
495
08.08.2022
0
656
08.08.2022
0
417
08.08.2022
0
686
08.08.2022
1
835
08.08.2022
0
1781
08.08.2022
0
1430
08.08.2022
1
397
08.08.2022
0
412
08.08.2022
0
4515
08.08.2022
0
1646
08.08.2022
0
436
08.08.2022
0
1347
08.08.2022
0
332
08.08.2022
0
525
08.08.2022
0
306
08.08.2022
0
300
08.08.2022
0
347
08.08.2022
0
335
08.08.2022
0
380
08.08.2022
0
2352
08.08.2022
0
297
08.08.2022
0
4180
08.08.2022
2
8177
08.08.2022
0
738
08.08.2022
0
416
08.08.2022
0
8478
07.08.2022
0
1929
07.08.2022
0
1903
07.08.2022
0
1485
07.08.2022
1
1123
07.08.2022
0
605
07.08.2022
0
465
07.08.2022
0
1121
07.08.2022
0
1795
07.08.2022
3
3243
07.08.2022
0
921
07.08.2022
0
5328
06.08.2022
0
6180
06.08.2022
0
2634
06.08.2022
0
6926
06.08.2022
1
1519
06.08.2022
0
2405
ТОП НОВОСТИ
03.08.2022
Лучший комментарий
9
19890
04.08.2022
1
14911
04.08.2022
2
11876
04.08.2022
4
10272
04.08.2022
0
8541
08.08.2022
2
8237
06.08.2022
0
6930
06.08.2022
0
6188
03.08.2022
2
5969
04.08.2022
0
5896
Добавить комментарий