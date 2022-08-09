Не жарко, не холодно: наслаждайтесь комфортной погодой

Дожди, местами сильные, сохранятся на юге Якутии. Небольшие, местами умеренные дожди в Ленском, Олекминском, Усть-Майском районах. На северо-востоке кратковременные дожди, грозы. На остальной территории без существенных осадков. Температура ночью +9+14°, на Арктическом побережье +2+7°, на северо-востоке +12+17°, днем +16+21°, на востоке +24+29°, на побережье местами +11+16°. В Якутске преимущественно без осадков, ветер северо-восточный 5-10 м/с., днем температура +22+24°.

Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

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