Не заметил пропажи 150 тысяч

В Оймяконском районе полицейскими раскрыто хищение 150 000 рублей с банковской карты

В дежурную часть полиции Оймяконского района поступило заявление от местного жителя о хищении 150 000 рублей с его банковской карты.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления был установлен 37-летний мужчина.

Установлено, что потерпевший распивал спиртное в компании знакомых. Когда алкоголь закончился, он попросил приятеля сходить в ближайший магазин за дополнительной порцией крепкого напитка, передав ему свою банковскую карту и назвав пин-код. Злоумышленник, воспользовавшись этим, успел съездить в банк и снять 150 000 рублей, после чего купил алкоголь и вернулся обратно. По словам подозреваемого, все похищенные деньги он потратил на собственные нужды

Как оказалось, у потерпевшего не подключена услуга уведомлений об операциях, поэтому он не знал, что с его счета пропала круглая сумма. Понял он об этом только через месяц, после чего обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.