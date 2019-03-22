Не заметил грузовик на пустынной дороге

21 марта около 18 часов в селе Качикатцы на перекрестке улиц АЯМ-Колхозная водитель автомашины «Хонда Зест» при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество в движении грузовому автомобилю «Урал».

В результате ДТП пострадали водитель и 55-летняя пассажирка автомашины «Хонда»: у мужчины медики диагностировали перелом ноги, у женщины — сотрясение мозга и различные переломы. Пострадавшие в момент ДТП не были пристегнуты ремнями безопасности.

Оба водителя были трезвы.