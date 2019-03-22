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Происшествия
22 марта 2019, 16:00
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Не заметил грузовик на пустынной дороге

21 марта около 18 часов в селе Качикатцы на перекрестке улиц АЯМ-Колхозная водитель автомашины «Хонда Зест» при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество в движении грузовому автомобилю «Урал».  

В результате ДТП пострадали водитель и 55-летняя пассажирка автомашины «Хонда»:  у мужчины медики диагностировали перелом ноги, у женщины — сотрясение мозга и  различные переломы.  Пострадавшие в момент ДТП не были пристегнуты ремнями безопасности. 

Оба водителя были трезвы. 

Источник: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
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