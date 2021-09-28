Не за книгами. В Якутии подростки обокрали библиотеку

В дежурную часть полиции Намского района поступило сообщение от администрации библиотеки о краже имущества из учреждения. Общий материальный ущерб составил 31 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к хищению причастны двое школьников: 14-летний и 16-летний подростки. Ранее на учёте оба подростка не состояли.

Предварительно установлено, что подозреваемые, отжав оконную раму библиотеки, проникли в учреждение. Оттуда они похитили 2 системных блока и 1 монитор. 16-летний подросток забрал к себе домой монитор для личного пользования, а системные блоки подозреваемые спрятали в заброшенном доме.

Всё похищенное было изъято и будет возвращено. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 Уголовного кодекса российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.