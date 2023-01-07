07.01.2023
11:16
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Происшествия

Не явившийся в суд Айхал Аммосов дал о себе знать

13 декабря Айхал Аммосов не явился на судебное заседание. 22 ноября его друзья опубликовали заранее подготовленное им письмо, в котором он отмечал, что если он исчезнет и не будет давать о себе знать, — значит, что его уже нет в живых. Отметим, что, по словам друзей, Айхал Аммосов не собирался уезжать из России, сообщает тгк ЯкутияИнфо.

Но Айхал Аммосов дал знать о себе в социальных сетях, сообщив, что находится в безопасности.

Фото: тгк ЯкутияИнфо
Источник: тгк ЯкутияИнфо

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