27.11.2021
13:00
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Происшествия

Не все якутяне обрадовались неожиданному потеплению

Не все участники дорожного движения обрадовались теплой погоде. С повышением температуры дорожное покрытие стало скользким и гололед стал основной причиной автоаварий.

26 ноября около 22 часов 30 минут в дежурную группу ГИБДД поступило сообщение о том, что возле дома №64 по Сергеляхскому шоссе 10 км. произошло ДТП. На место происшествия незамедлительно выехали автопатруль и бригада скорой помощи. По прибытию сотрудниками ДПС было предварительно установлено, что 20-летний водитель, не выдержал безопасную скорость и не справился с управлением своей «Toyota Corolla». В результате съехал с проезжей части и наехал на дерево.

Бригада скорой помощи доставила незадачливого водителя в медучреждение, после осмотра врачами был поставлен дагноз: рвано-ушибленная рана щечной области слева, верхней губы справа и оскольчатый перелом костей спинки носа со смещением, назначено амбулаторное лечение.

Фото: Пресс-служба Управления ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба Управления ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
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