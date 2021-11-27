Не все якутяне обрадовались неожиданному потеплению

Не все участники дорожного движения обрадовались теплой погоде. С повышением температуры дорожное покрытие стало скользким и гололед стал основной причиной автоаварий.



26 ноября около 22 часов 30 минут в дежурную группу ГИБДД поступило сообщение о том, что возле дома №64 по Сергеляхскому шоссе 10 км. произошло ДТП. На место происшествия незамедлительно выехали автопатруль и бригада скорой помощи. По прибытию сотрудниками ДПС было предварительно установлено, что 20-летний водитель, не выдержал безопасную скорость и не справился с управлением своей «Toyota Corolla». В результате съехал с проезжей части и наехал на дерево.



Бригада скорой помощи доставила незадачливого водителя в медучреждение, после осмотра врачами был поставлен дагноз: рвано-ушибленная рана щечной области слева, верхней губы справа и оскольчатый перелом костей спинки носа со смещением, назначено амбулаторное лечение.