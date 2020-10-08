Не вписался в опасный поворот

7 октября около 12 часов дня на 618-м км трассы А-360 42-летний мужчина на «Toyota Prius», не имея прав и с тремя пассажирами, двигаясь в направлении г. Алдан, на участке, обозначенном знаками «Опасные повороты» и «Ограничение максимальной скорости 30 км/ч», не справился с управлением автомобиля.

В результате наезда на бордюрное ограничение проезжей части пассажир – 30-летний мужчина – получил ушибы мягких тканей головы и шейного отдела позвоночника, назначено амбулаторное лечение.

Пострадавший в момент ДТП сидел в салоне автомобиля на заднем сидении слева. Остальные участники происшествия не пострадали.

В ходе проверки установлено, что водитель автомобиля «Toyota Prius» водительское удостоверение не имеет. К административной ответственности привлекался в 2012 году по части 3 ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами.

И на этот раз освидетельствование показало положительный результат – 0,90 мг алкоголя в литре выдыхаемого воздуха. У пострадавшего пассажира также установлены признаки опьянения.

Водитель в объяснении поясняет, что с утра с товарищами распивали спиртные напитки, решили поехать в г.Алдан, ремнями не были пристегнуты и с какой скоростью ехал, не помнит.

Местом ДТП является участок А-360 «Лена» 618 км., кривая в плане, уклон, дорожное покрытие асфальт, ширина проезжей части 12 м. Погодные условия: ясно, без осадков, температура воздуха +6 С0, светлое время суток.

По факту происшествия проводится проверка.