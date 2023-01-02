Не вписалась в поворот…

На 203 мкрн. мужчина запрыгнул в салон проезжающей Т-Витц, устроил драку с водителем и спровоцировал ДТП. Малолитражка не вписалась в поворот и боком ударилась в припаркованную машину под «Наташей».

Фото: видео - @crimyakutiaru Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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