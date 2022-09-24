Не во всех регионах РФ введены запреты резервистам покидать место жительства
Военкомы запрещают резервистам покидать свои города и сёла. Запреты введены уже во многих регионах. Военные комиссариаты ряда регионов России к 22 сентября выпустили приказы, по которым всем военнообязанным, находящимся в запасе, запрещено покидать место жительства, сообщает yakutiamedia.ru.
«Офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам, матросам запаса, которые не имеют на руках мобилизационных предписаний и не получили повесток, временно запрещается выезд за пределы города (села)»,— сказано в приказах.
В приказах военных комиссариатов также говорится, что граждане, которые проживают в регионе временно, должны немедленно уехать к месту постоянного жительства. Там резервисты должны прибыть в пункты, указанные в мобилизационных предписаниях либо в военный комиссариат по месту состояния на воинском учете.
Подобные приказы вышли, в частности, в Якутии, Татарстане, Приморье, Свердловской и Самарской областях, Чувашии, Дагестане и многих других регионах России.
В некоторых регионах СМИ преждевременно сообщили о запрете покидать регион. Так, в Краснодарском крае в четверг опровергли информацию о запрете на выезд военнообязанных.
«Распространяемая информация об ограничении передвижения по стране военнообязанных, запрете покидать территорию Краснодарского края — фейк», — сообщили в оперштабе Кубани.
Многих интересует, насколько законны запреты военкомов. В ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» (ст. 21, п.2) сказано следующее:
«Гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас».
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