Не виновен! Суд оправдал экс-главу Нюрбинского улуса Бориса Попова

Сегодня, 3 августа, спустя почти четыре года следствия и судов в Якутске оправдали экс-главу Нюрбинского района Бориса ПОПОВА, сообщает Тайгапост.

По словам Бориса Попова, 3 августа Якутский городской суд полностью оправдал его в связи с отсутствием события преступления.

Напомним, что в конце декабря 2016 года присланный из Якутска спецназ МВД захватил здание администрации Нюрбинского района. Главу брали как террориста, хотя он даже не пытался оказывать сопротивление. Вывезли в Якутск и почти полгода держали в СИЗО. Отстранили от должности. Запретили участвовать в выборах главы Нюрбинского района в сентябре 2017 года, хотя «Справедливая Россия» пыталась его выдвинуть и зарегистрировать кандидатом. По соцопросам Борис Попов тогда имел 70-процентную поддержку жителей.

Попова обвинили в превышении должностных полномочий при строительстве сельской школы в Кюндяде и стадиона в Нюрбе, насчитав десятки миллионов рублей убытка. Он никогда не признавал своей вины. Заявлял, что дело заказное, инициированное главой республики Егором БОРИСОВЫМ.

Жители Нюрбинского улуса несколько раз выходили на пикеты и митинги в поддержку Бориса Попова.

Прошло несколько судов. И вот сегодня, 3 августа Якутский городской суд вынес вердикт, что состав преступления отсутствует, стало быть, Борис Попов ни в чем не виноват. Возможна апелляция.

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