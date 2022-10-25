25.10.2022
09:33
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Происшествия

Не виноват я! Он сам упал!

В столице Якутии участковым уполномоченным полиции установлен подозреваемый в причинении вреда здоровью.

Участковыми уполномоченными полиции отдела полиции №4 МУ МВД России «Якутское» установлен 25-летний уроженец Кыргызской Республики, подозреваемый в умышленном причинении среднего вреда здоровью своему коллеге, с которым работают в одном магазине.

Выяснилось, что между мужчинами произошёл конфликт во время совместного распития алкоголя. Подозреваемому что-то не понравилось в словах потерпевшего, и в ответ он ударил его, сломав ему нос.

После происшествия подозреваемый пытался отрицать свою вину, утверждая, что потерпевший сам упал, но в ходе разбирательств его причастность к причинению вреда здоровью была установлена.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.112 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)

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