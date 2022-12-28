Не ведитесь! Главные новогодние уловки мошенников

Мошенники перед Новым годом: если не погасите долг по займу в течение 3 дней – мы вас арестуем на 3 дня!

На днях на контрольно-пропускной пункт МВД по Республике Саха (Якутия) подошла пожилая супружеская пара. При себе у них были документы и рюкзак с вещами и продуктами питания. На вопрос сотрудника комендантского подразделения, старики попросили пропустить их в 11 кабинет к следователю по особо важным делам Якименко. Полицейский объяснил посетителям, что следователя Якименко в данном здании нет, как и отсутствует 11 кабинет, да и следственные органы вовсе не дислоцируются по адресу на ул. Дзержинского. Пожилая пара настойчиво просила допустить их к кому-либо так как не смогли погасить денежный займ в течение 3 рабочих дней и поэтому ничего не остается, как быть подвергнутыми аресту на трое суток. Пожилой мужчина стал просить отпустить больную жену и готов сам «понести наказание» за просроченный долг по займу.

После разбирательств выяснилась следующая картина. Оказалось, мужчина действительно в свое время оформил быстрый займ, но вскоре его погасил. Но в эти дни к нему стали настойчиво звонить различные «следователи по особо важным делам» и поступать смс угрожающего характера. Мошенники писали, что займ не погашен полностью, к остатку начислились пени и сейчас долг составляет около 50 000 рублей. Вся поступающая информация была похожа на шантаж: в случае, если мужчина не погасит долг и не позвонит по указанному номеру «следователю Якименко», который работает в МВД республики по ул. Дзержинского и принимает граждан в несуществующем 11 кабинете, то через 3 рабочих дня заемщика и его супругу «арестуют» на 3 дня.

У пожилой четы не оказалось требуемой суммы, поэтому испуганные старики решили добровольно подойти к грозному «следователю Якименко».

Пожилых людей успокоили и полицейский помог им заблокировать подозрительные номера телефонов, а также уведомил о них компетентные службы. Эта история завершилась благополучно, но по данной схеме могут обмануть и вас. Поэтому, уважаемые жители республики, не верьте подобным сообщениям и телефонным звонкам! Полиция, а уж тем более следователи по особо важным делам не занимаются материалами, подпадающими под гражданско-правовые отношения. Все свои возникающие вопросы при наличии задолженностей, стоит решать со службой судебных приставов или непосредственно с банками при личном посещении. Звонкам не стоит доверять!

Безопасных всем новогодних праздников! Берегите свои деньги!