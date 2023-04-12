Не важен размер собаки, если она нападает на ребенка

Мать пострадавшего мальчика требует с хозяйки пса, что напал на ее сына, материальной компенсации и полного запрета на выгул



Вчера, 11 апреля, соседская собака напала на мальчика в одном из дворов Строительного округа. Напавшая собака оказалась небольших размеров — тойтерьер — соседка выгуливала ее сама и в этот момент та без причины укусила ребенка за ногу, сообщает тгк@exostolicy

Хозяйка уверяет, что рану ее пес нанес несерьезную — «просто царапина» — всегда гуляет только на поводке, а перед мальчиком она извинилась, вину свою признает.

Но по словам матери ребенка, «эта собака опасна, сыну сделали прививку от бешенства,соседка сделала вид, что не заметила нападения и общалась пренебрежительным тоном, она до сих пор даже не извинилась!».



Сотрудники Департамента ветеринарии Якутска довели до сведения хозяйки пса, что на ее имя будет составлен протокол об административном правонарушении и теперь ей грозит штраф. И тут не важен размер собаки, и что рана оказалась не глубокой, факт остается фактом — собака напала на человека, будь любезен отвечать за последствия действий своего питомца.

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