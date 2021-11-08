08.11.2021
16:13
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Происшествия

Не в того попал: якутянин подозревается в убийстве охотника

Заречным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) с дислокацией в Мегино-Кангаласском районе возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности.

По данным следствия, утром 6 ноября 2021 года во время охоты мужчина по неосторожности причинил смерть 39-летнему охотнику в результате выстрела из охотничьего нарезного ружья «Сайга-МК».

В последующем мужчина дал следствию признательные показания по факту произошедшего.

В настоящее время следователи проводят комплекс процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые экспертные исследования. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: SAKHALIFE
Источник: Старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) Надежда Дворецкая
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