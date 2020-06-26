Не в деньгах счастье: экономить или тратить?

Люди делятся на два типа: богатые скряги и бедные транжиры. Почему богатые люди скупаются и боятся потратить много денег, а бедные разбрасываются ими направо и налево? Дело в том, что наше отношение к деньгам зависит от свойств нашей личности, а не от размера нашего дохода. Как многие психологи пишут, деньги отражают наше отношение к жизни, передает наши желания и чувства. Порой мы встречаем людей, которые читают каждую копейку, или тех, кто готовы спустить все свои сбережения на ветер. Появляется вопрос: возможно ли адекватное отношение к деньгам?

Давайте задумаемся о том, какое принять решение: потратить или все же сэкономить?

Как известно наши потребности всегда опережают нас на «один шаг». У каждого человека свои потребности, соответственно и разное мышление. Кто-то хочет тратить, а кто-то нет.

Каждый из вас слышал известную фразу «не в деньгах счастье». Конечно деньги не смогут заменить нам родительскую любовь, заботу близких и верных друзей. Но не надо думать, что деньги не приносят счастья.

Чтобы научиться правильно использовать свои сбережения, нужно научиться правильно копить и тратить. Для этого надо освоить несколько правил:

1. Не пренебрегайте своим здоровьем. Ваше здоровье залог вашего успеха.

Можете заняться спортом, например, бегать по утрам, или делать упражнения дома. Хорошо питайтесь, старайтесь есть только здоровую пищу. Восстановите свой режим дня, обязательно высыпайтесь.

2. Не надо слишком сильно жалеть потраченных денег и наказывать себя за это. Это ни к чему хорошему не приведёт. Разве что подпортит здоровье и психику.

3. Не транжирьте.

Не совершайте масштабное количество покупок про запас. Покупайте только самые необходимое. Постарайтесь не покупать дорогие вещи, которые вы можете потом выбросить за ненадобностью.

4. Ни в коем случае не обманывайте самого себя, говоря, что деньги вам не нужны.

В деньгах нуждается все люди, так как это главная мера стоимости в нашем современном мире.

5. Не бойтесь и не стыдитесь того, что вы хотите больше зарабатывать. Именно эти чувства препятствуют вам преуспеть.

6. Если вы нуждаетесь в помощи или излить свою тревогу, то можете обратиться к опытному психологу, который даст вам хороший совет и поддержку.

Ничего страшного, если мы иногда можем позволить себе выйти из рамки бюджета, хуже ограничивать себя, отказывать в себе удовольствии, означает отказываться от жизни. Здоровое отношение к деньгам зависит от нашего здорового отношения к своим желаниям и самому себе.

Абрамова А.С.