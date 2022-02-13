13.02.2022
17:32
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Происшествия

Не уступил — ДТП в Якутии

13 февраля около 10 часов утра на территории ГОК «Денисовский» водитель 1957 г.р., управляя грузовым автомобилем марки FAW, на пересечении главной технологической дороги и обьездной, при движении по второстепенной дороге, не уступил автобусу марки НЕФАЗ, в результате чего произошло столкновение. В момент ДТП в автобусе находился один пассажир, мужчина 1983 г.р. К счастью, в результате происшествия лиц, получивших телесные повреждения нет.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, выполняя маневры убедитесь в безопасности! Неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения позволит вам избежать дорожно-транспортных происшествий.

Фото: Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
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