Уроженец Сахалинской области не устоял перед соблазном «легкой наживы».

В отдел полиции №2 МУ МВД России «Якутское» обратилась горожанка с заявлением о краже. Она сообщила о том, что с её банковского счета были похищены 8000 рублей. При этом никаких операций она не осуществляла, свою карту никому не доверяла и не называла её данные.

Позже потерпевшая вспомнила, что на её старую сим-карту, которой она давно не пользовалась, была подключена услуга «мобильный банк». Как выяснилось, за это время абонентский номер уже был передан другому пользователю, который и стал получать смс-уведомления о зачислении денежных средств на банковскую карту.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 37-летний уроженец Сахалинской области. Мужчина признался, что похитил деньги, потому что не устоял перед соблазном «легкой наживы». Похищенные деньги он потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по ч.3ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкцией которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.