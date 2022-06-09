09.06.2022
18:25
265

Происшествия

Не установлено, что расправа с медведем произошла в Якутии — прокуратура


По поручению прокуратуры республики Якутская природоохранная прокуратура организовала проверку по сообщениям информационных ресурсов о жестоком обращении с диким животным — бурым медведем. В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению законодательства о гуманном отношении к животным и иным вопросам. По результатам проверки будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования.

Кстати, еще достоверно не установлено, что расправа с медведем произошла именно в Якутии, об этом сообщили тгк Sakhaday в прокуратуре. Все выяснится в ходе проверки.

Тем менее, депутат Госдумы Бурматов уже обвинил якутских вахтовиков и пообещал их посадить.

Занимаюсь этими выродками — Бурматов отреагировал на резонансное видео
18+ Шок-контент. Вахтовики (?) взорвали медведя 😱

Фото: Соцсети
Источник: Пресс-служба прокуратуры Якутии

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх