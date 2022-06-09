Не установлено, что расправа с медведем произошла в Якутии — прокуратура



По поручению прокуратуры республики Якутская природоохранная прокуратура организовала проверку по сообщениям информационных ресурсов о жестоком обращении с диким животным — бурым медведем. В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению законодательства о гуманном отношении к животным и иным вопросам. По результатам проверки будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования.

Кстати, еще достоверно не установлено, что расправа с медведем произошла именно в Якутии, об этом сообщили тгк Sakhaday в прокуратуре. Все выяснится в ходе проверки.

Тем менее, депутат Госдумы Бурматов уже обвинил якутских вахтовиков и пообещал их посадить.