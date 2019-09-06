Не упустила случая

В Усть-Майском районе направлено в суд уголовное дело в отношении 34-х летней женщины. Она обвиняется в хищении с чужого банковского счета.

По версии следствия, обвиняемая в 2014 году продала своей знакомой сим-карту оператора сотовой связи, указывая на то, что данной сим-картой она не пользуется и в ней не нуждается.

При этом, в сентябре 2018 года она решила восстановить данную сим-карту для личного пользования и обнаружила, что к данной сим-карте подключена услуга мобильного банка, воспользовавшись которой она совершила хищение денежных средств потерпевшей путем перевода на общую сумму свыше 11 тыс.рублей.

После утверждения обвинительного заключения прокурором уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.