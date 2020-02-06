Не удержался

Верхневилюйскими полицейскими раскрыта кража рыбы у 81-летнего жителя района.

В отдел МВД России по Верхневилюйскому району поступило заявление от 81-летнего местного жителя, у которого из кладовки похитили 30 штук ряпушки. Ущерб составил 2 500 рублей.

Участковым уполномоченным полиции был установлен 35-летний житель района.

Выяснилось, что злоумышленник пришел в дом к заявителю для того, чтобы навестить его сына, но молодого хозяина не застал. В доме находились 81-летний дедушка, который сидел с внуками. Уходя из дома, мужчина из кладовки похитил рыбу. Часть рыбы он уже успел употребить в пищу.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража».