Не убрал снег — заплати штраф

В связи с обильными осадками в виде снега, выпавших в апреле месяце в городе Якутске, Управление госстройжилнадзора РС(Я) напоминает руководителям организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами о необходимости своевременной очистки крыш многоквартирных домов и придомовой территории от снега и наледи.





Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Пресс-служба Управления государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха (Якутия)

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