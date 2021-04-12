12.04.2021
17:00
144
Якутск
Не убрал снег — заплати штраф
В связи с обильными осадками в виде снега, выпавших в апреле месяце в городе Якутске, Управление госстройжилнадзора РС(Я) напоминает руководителям организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами о необходимости своевременной очистки крыш многоквартирных домов и придомовой территории от снега и наледи.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба Управления государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха (Якутия)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
12.04.2021
0
12.04.2021
9
12.04.2021
92
12.04.2021
111
12.04.2021
172
12.04.2021
103
12.04.2021
127
12.04.2021
149
12.04.2021
179
12.04.2021
106
12.04.2021
304
12.04.2021
633
12.04.2021
182
12.04.2021
227
12.04.2021
120
12.04.2021
992
12.04.2021
1039
12.04.2021
1124
12.04.2021
270
12.04.2021
164
12.04.2021
186
12.04.2021
339
12.04.2021
1515
12.04.2021
657
12.04.2021
178
12.04.2021
268
12.04.2021
447
12.04.2021
186
12.04.2021
227
12.04.2021
333
12.04.2021
207
12.04.2021
566
12.04.2021
420
12.04.2021
595
12.04.2021
1242
12.04.2021
440
12.04.2021
1077
11.04.2021
554
11.04.2021
584
11.04.2021
2371
11.04.2021
658
11.04.2021
2070
11.04.2021
436
11.04.2021
669
11.04.2021
417
11.04.2021
793
11.04.2021
417
11.04.2021
1401
11.04.2021
309
11.04.2021
3509
11.04.2021
741
11.04.2021
1062
11.04.2021
446
11.04.2021
1392
11.04.2021
1227
10.04.2021
1606
10.04.2021
943
10.04.2021
767
10.04.2021
428
10.04.2021
1278
10.04.2021
1823
ТОП НОВОСТИ
09.04.2021
5640
07.04.2021
4309
09.04.2021
3893
11.04.2021
3524
09.04.2021
3519
08.04.2021
2905
09.04.2021
2786
06.04.2021
2739
10.04.2021
2500