12.04.2021
17:00
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Якутск

Не убрал снег — заплати штраф

В связи с обильными осадками в виде снега, выпавших в апреле месяце в городе Якутске, Управление госстройжилнадзора РС(Я) напоминает руководителям организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами о необходимости своевременной очистки крыш многоквартирных домов и придомовой территории от снега и наледи.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба Управления государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха (Якутия)
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