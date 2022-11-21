21.11.2022
14:33
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Общество
… не тревожьте солдат, пусть солдаты немного поспят
Будни якутских солдат на СВО.
Наши бойцы отдыхают в продуваемой казарме с печным отоплением и слушают якутскую музыку.
Фото: видео - соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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