Маленькие пациенты инфекционного отделения городской больницы теперь не отстают от своих одноклассников – с помощью планшетов они учатся наравне со всеми.

14 декабря состоялся общероссийский он-лайн форум, который собрал членов региональных волонтерских центров Партии со всех регионов России. В числе волонтеров оказались люди разного возраста, достатка, социального статуса, которых объединяет одно: желание помогать тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Один из важных моментов работы волонтерского центра Партии в Якутии – это оказание помощи медикам (особенно – работающим в красной зоне), поликлиникам, больницам и стационарам. И стоит отметить, что к волонтерству с самого начала пандемии подключились депутаты республики разных уровней.

Как пример: в рамках двух акций — «Помоги учиться дома» и «#СпасибоВрачам» в октябре этого года 39 планшетов получили дети, проходящие лечение в Детской инфекционной клинической больнице г. Якутска. Средства для приобретения планшетов были собраны членами партии.

Главный врач ДИКБ Владимир Богдашин:

— Хочется выразить огромную благодарность партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В нынешней ситуации планшеты – это самый хороший подарок для детей, которые проходят лечение в стационаре и оторваны от образовательного процесса. У нас в больнице находятся дети разного возраста, и мы считаем, что обязаны обеспечить для них не только качественную медицинскую помощь, но и комфортный период пребывания в больнице. Можно сказать, что теперь дети в больнице могут не только лечиться, но и учиться – ведь часто они лежат у нас неделями, и хочется, чтобы они не скучали и от учебы не отставали.

Теперь школьники в детской инфекционке учатся дистанционно, а малыши смотрят мультики и детские фильмы. К тому же планшеты (в отличии, к примеру, от телевизоров) легко обрабатываются дезинфицирующими растворами после использования, что способствует соблюдению санитарно-эпидемиологических норм, регламентированных для инфекционного отделения.

Справка

В 2020 году Агентство стратегических инициатив совместно со Всероссийской политической партией «Единая Россия» и Министерством просвещения Российской Федерации запустили акцию «Помоги учиться дома», направленную на решение проблем, связанных с недостатком необходимого оборудования и плохого качества интернет-соединений у учеников на дистанционном обучении, за счет добровольной помощи организаций-партнеров и волонтеров.