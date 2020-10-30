Не существует наркотиков, которые бы не вызывали зависимости

На этот сложный вопрос, который возникает у каждого, кого хоть как-то коснулась тема наркотиков, отвечает врач-психиатр-нарколог Якутского республиканского наркодиспансера Наталья ДЕРЕВЦОВА. Само выражение «зависимость от наркотиков» кажется весьма странным : разве может организм зависеть от веществ, являющихся в прямом смысле слова ядовитыми? Оказывается, может. А как зависимость возникает? За счет особенностей своего химического строения наркотикам удается воздействовать на обменные процессы, протекающие в клетках мозга и вызывать эйфорию, повышенное настроение. Однако в результате такого воздействия связь между клетками нарушается, и клетки не могут нормально взаимодействовать друг с другом в отсутствии наркотика. А это, в свою очередь, означает, что нарушается процесс регуляции функций организма.

: разве может организм зависеть от веществ, являющихся в прямом смысле слова ядовитыми? Оказывается, может. А как зависимость возникает? За счет особенностей своего химического строения наркотикам удается воздействовать на обменные процессы, протекающие в клетках мозга и вызывать эйфорию, повышенное настроение. Однако в результате такого воздействия связь между клетками нарушается, и клетки не могут нормально взаимодействовать друг с другом в отсутствии наркотика. А это, в свою очередь, означает, что нарушается процесс регуляции функций организма. Человек начинает испытывать чувство дискомфорта , раздражительности, возникает ощущение нездоровья, в общем, состояние так себе. После приема наркотика, который на время восстанавливает нарушенные им же химические связи между клетками мозга, симптомы нездоровья пропадают, настроение улучшается. Но… все это лишь передышка, и как только действие наркотика заканчивается, волна плохого самочувствия и настроения накатывает вновь. Симптомы начала формирования зависимости зачастую оказываются незаметными для употребляющего наркотик. Человек самонадеянно считает, что он контролирует процесс: «когда захочу – брошу», не подозревая, что он уже оказался «на крючке».

, раздражительности, возникает ощущение нездоровья, в общем, состояние так себе. После приема наркотика, который на время восстанавливает нарушенные им же химические связи между клетками мозга, симптомы нездоровья пропадают, настроение улучшается. Но… все это лишь передышка, и как только действие наркотика заканчивается, волна плохого самочувствия и настроения накатывает вновь. Симптомы начала формирования зависимости зачастую оказываются незаметными для употребляющего наркотик. Человек самонадеянно считает, что он контролирует процесс: «когда захочу – брошу», не подозревая, что он уже оказался «на крючке». Первыми звоночками, предупреждающими об опасности , являются периодически возникающее желание попробовать наркотик, приятные чувства при воспоминании о пробе наркотика. Это свидетельство сформированной психической зависимости. Постепенно в отсутствии наркотика у человека начинает ухудшаться самочувствие и настроение, сокращается промежуток между пробами, наркотик используется уже не столько для того, чтобы испытать приятные ощущения, сколько для того, чтобы избавиться от неприятных. А это свидетельство формирования физической зависимости.

, являются периодически возникающее желание попробовать наркотик, приятные чувства при воспоминании о пробе наркотика. Это свидетельство сформированной психической зависимости. Постепенно в отсутствии наркотика у человека начинает ухудшаться самочувствие и настроение, сокращается промежуток между пробами, наркотик используется уже не столько для того, чтобы испытать приятные ощущения, сколько для того, чтобы избавиться от неприятных. А это свидетельство формирования физической зависимости. Не существует наркотиков, которые бы не вызывали зависимости, и не существует людей, для которых наркотики были бы не опасны (ни у кого из нас нет биологической защиты, позволяющей избежать привыкания). Использование наркотиков крайне опасный эксперимент, который очень часто заканчивается возникновением болезни (порой достаточно одной-двух проб). Лечение же психической и физической зависимости – процесс крайне сложный и длительный.

наркотиков, которые бы не вызывали зависимости, и не существует людей, для которых наркотики были бы не опасны (ни у кого из нас нет биологической защиты, позволяющей избежать привыкания). Использование наркотиков крайне опасный эксперимент, который очень часто заканчивается возникновением болезни (порой достаточно одной-двух проб). Лечение же психической и физической зависимости – процесс крайне сложный и длительный. Почему так сложно справиться с тягой к наркотику? Дело в том, что наркотик дает ощущение эйфории. Сила наркотического воздействия оказывается слишком большой, связи между клетками разрушаются, клетки очень быстро истощаются, часть из них нередко гибнет. Использование наркотика довольно быстро приводит к тому, что человек теряет способность испытывать приятные ощущения, вызванные «нормальными» причинами, наркотики становятся для него самым важным источником удовольствия. А это значит, что и жить он постепенно начинает по иным правилам: на первом месте наркотики, на втором… тоже наркотики, а уж потом родные, любимый человек, успех, деньги и т.д.

Дело в том, что наркотик дает ощущение эйфории. Сила наркотического воздействия оказывается слишком большой, связи между клетками разрушаются, клетки очень быстро истощаются, часть из них нередко гибнет. Использование наркотика довольно быстро приводит к тому, что человек теряет способность испытывать приятные ощущения, вызванные «нормальными» причинами, наркотики становятся для него самым важным источником удовольствия. А это значит, что и жить он постепенно начинает по иным правилам: на первом месте наркотики, на втором… тоже наркотики, а уж потом родные, любимый человек, успех, деньги и т.д. Наркотики не способны подарить человеку удовольствие, они лишь создают иллюзию его получения. Ведь возникает эйфория не оттого, что у человека действительно удачно идет жизнь, происходит что-то важное и приятное, а оттого, что его мозг подвергается химической стимуляции. Стоит же такая иллюзия весьма дорого – платить придется обязательно и в самой ценной «валюте»: здоровьем, успехом.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Пресс-служба ЯРНД

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