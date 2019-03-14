Не судьба: Жительнице Якутска дважды помешали осуществить мечту о море

Жительница Якутска мечтала поехать в Доминикану, а затем последовательно лишилась путевки и денег, отложенных на поездку.

Сначала женщина стала жертвой мошеннических действий со стороны турагентства, а затем из ее дома пропали денежные средства в размере 1000 долларов США. О краже она сообщила в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была установлена личность подозреваемого. Им оказался сожитель потерпевшей. Узнав, что поездка отменяется во время расследования уголовного дела в отношении туристического агентства, подозреваемый похитил отложенные на отдых и проиграл их на спортивных ставках в букмекерской конторе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража».