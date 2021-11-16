Не стать преступниками — Красные книги Якутии и России обновлены
В последние годы в природоохранном законодательстве произошли существенные изменения, касающиеся ведения Красных книг. В частности, после длительного перерыва были обновлены перечни животных, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), при этом в ряде случаев изменения коснулись видов, которые ранее относились к категории охотничьих. В это же время были приняты нормативно-правовые акты, значительно ужесточающие наказание за незаконную добычу редких животных. Все это, обуславливает необходимость хорошего знания охотниками и инспекторами охраны природы новых редких видов, об этом рассказывает главный специалист Управления биоресурсов ГБУ РС (Я) «ДБР, ООПТ и ПП» Андрей Дегтярев.
В таблице приведен перечень занесенных в Красные книги птиц, которые в соответствии с Правилами охоты Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) ранее относились к категории охотничьих. Фотографии и якутские названия этих птиц можно найти по ссылке https://dnevniki.ykt.ru/%D0%A2%D0%9240/1153745?block.al. Жирным шрифтом в таблице выделены виды, впервые занесенные в Красные книги.
Охотничьи птицы в новых изданиях Красных книг Российской Федерации и Республики Саха (Якутия)
|Вид
|Красная книга РФ,2020 г.
|Красная книга РС (Я),2019 г.
|Белоклювая гагара
|+
|+
|Красношейная поганка
|+
|+
|Тихоокеанская черная казарка
|+
|+
|Краснозобая казарка
|+
|+
|Пискулька
|+
|+
|Сибирский таежный гуменник
|+
|+
|Белый гусь
|—
|+
|Черная кряква
|—
|+
|Клоктун
|+
|+
|Касатка
|+
|+
|Серая утка
|—
|+
|Мандаринка
|+
|+
|Красноголовая чернеть
|—
|+
|Обыкновенная гага
|—
|+
|Очковая гага
|+
|+
|Сибирская гага
|+
|+
|Синьга
|—
|+
|Американская синьга
|—
|+
|Пастушок
|—
|+
|Коростель
|—
|+
|Лысуха
|—
|+
|Хрустан
|+
|+
|Кроншнеп-малютка
|—
|+
|Дальневосточный кроншнеп
|+
|+
|Большой веретенник
|—
|+
|Восточносибирский малый веретенник
|+
|+
|Азиатский бекасовидный веретенник
|+
|+
Также Андрей Григорьевич добавил, что представляет интерес информация о видах, исключенных из Красных книг. Из Красной книги Российской Федерации в связи с ростом численности исключен малый лебедь, обитающий в тундровой зоне Якутии, а из Красной книги Республики Саха (Якутия) — вальдшнеп, канадский журавль, малый лебедь, а также популяция лебедя-кликуна, населяющая восточную части республики. «В связи с этим в наступающем охотничьем сезоне допускается добыча вальдшнепа. Отстрел же лебедей и канадского журавля по-прежнему остается под запретом, поскольку в данное время они находятся в категории не охотничьих видов», — подчеркнул он.
[1] Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской федерации от 24.03.2020 № 162 «Об утверждении Перечня объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации».
[2] Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 26 сентября 2019 года № 280 «Об утверждении перечня (списка) редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных для занесения в Красную книгу Республики Саха (Якутия)».
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