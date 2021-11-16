Не стать преступниками — Красные книги Якутии и России обновлены

В последние годы в природоохранном законодательстве произошли существенные изменения, касающиеся ведения Красных книг. В частности, после длительного перерыва были обновлены перечни животных, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), при этом в ряде случаев изменения коснулись видов, которые ранее относились к категории охотничьих. В это же время были приняты нормативно-правовые акты, значительно ужесточающие наказание за незаконную добычу редких животных. Все это, обуславливает необходимость хорошего знания охотниками и инспекторами охраны природы новых редких видов, об этом рассказывает главный специалист Управления биоресурсов ГБУ РС (Я) «ДБР, ООПТ и ПП» Андрей Дегтярев.

«Наиболее существенные изменения произошли в федеральном перечне редких видов, который не обновлялся в течение 23 лет. В перечне, утвержденном в марте 2020 г. количество редких видов животных федеральной Красной книги, обитающих в Якутии, возросло на 42,8% (42 вида)[1]. При переиздании Красной книги Республики Саха (Якутия) в сентябре 2019 г. список, редких животных увеличился на 16,4% (22 вида)[2]».

В таблице приведен перечень занесенных в Красные книги птиц, которые в соответствии с Правилами охоты Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) ранее относились к категории охотничьих. Фотографии и якутские названия этих птиц можно найти по ссылке https://dnevniki.ykt.ru/%D0%A2%D0%9240/1153745?block.al. Жирным шрифтом в таблице выделены виды, впервые занесенные в Красные книги.

Охотничьи птицы в новых изданиях Красных книг Российской Федерации и Республики Саха (Якутия)

Вид Красная книга РФ,2020 г. Красная книга РС (Я),2019 г. Белоклювая гагара + + Красношейная поганка + + Тихоокеанская черная казарка + + Краснозобая казарка + + Пискулька + + Сибирский таежный гуменник + + Белый гусь — + Черная кряква — + Клоктун + + Касатка + + Серая утка — + Мандаринка + + Красноголовая чернеть — + Обыкновенная гага — + Очковая гага + + Сибирская гага + + Синьга — + Американская синьга — + Пастушок — + Коростель — + Лысуха — + Хрустан + + Кроншнеп-малютка — + Дальневосточный кроншнеп + + Большой веретенник — + Восточносибирский малый веретенник + + Азиатский бекасовидный веретенник + +

Также Андрей Григорьевич добавил, что представляет интерес информация о видах, исключенных из Красных книг. Из Красной книги Российской Федерации в связи с ростом численности исключен малый лебедь, обитающий в тундровой зоне Якутии, а из Красной книги Республики Саха (Якутия) — вальдшнеп, канадский журавль, малый лебедь, а также популяция лебедя-кликуна, населяющая восточную части республики. «В связи с этим в наступающем охотничьем сезоне допускается добыча вальдшнепа. Отстрел же лебедей и канадского журавля по-прежнему остается под запретом, поскольку в данное время они находятся в категории не охотничьих видов», — подчеркнул он.

[1] Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской федерации от 24.03.2020 № 162 «Об утверждении Перечня объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации».

[2] Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 26 сентября 2019 года № 280 «Об утверждении перечня (списка) редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных для занесения в Красную книгу Республики Саха (Якутия)».