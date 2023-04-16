Не стареют душой: завершилась IX спартакиада ветеранов города

В эти апрельские дни в городе Якутске стартовала и завершилась IX спартакиада ветеранов города, приуроченная к году ТРУДА в Республике Саха Якутия. В Спартакиаде приняли участие команды всех округов и пригородов города Якутска. Возраст спортсменов: женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет.

Организаторами IX Спартакиады ветеранов города Якутска выступают ГКУ РС(Я) «Управление социальной защиты населения и труда г. Якутска при Министерстве труда и социального развития Республики Саха (Якутия)», Якутский городской совет ветеранов при поддержке Окружной администрации города Якутска. В рамках Спартакиады ветераны города соревновались по лыжным гонкам, волейболу, шашкам, шахматам, пулевой стрельбе, настольному теннису, бильярду, якутским настольным играм «Хабылык» и «Хаамыска».

Как прокоментировал руководитель Управления социальной защиты населения и труда города Якутска, один из организаторов Спартакиады ветеранов г. Якутска Семен Матвеев, что самому старшему участнику этого года было 85 лет, это Степан Михайлович Абрамов – спортсмен Управы Губинского округа, который принял участие в лыжных гонках. Из женщин самой старшей Римме Павловне Алексеевой, 84 года и она участвовала в соревнованиях по пулевой стрельбе. Отрадно, что в нашей Спартакиаде принимают участие сильнейшие спортсмены среды ветеранов города. Все наши участники пропагандируют здоровый образ жизни, активное долголетие. Спартакиада для ветеранов предназначена не только для состязаний, но и для того, чтобы участники знакомились друг с другом, проводили время активно и позитивно», — сказал Семен Матвеев.

Соревнования длились несколько дней и прошли очень интересно, в напряженной борьбе за победу по всем видам . И замечу, что это вторые соревнования после длительного локдауна, самоизоляции и ограничений в связи с ковид-19. Поэтому открытое участие в IX Спартакиаде ветеранов города было особенно радостным. 11 апреля в спортивном комплексе «Стерх» города Якутска состоялось торжественное закрытие IX Спартакиады ветеранов города, приуроченной к году Труда в Республике Саха (Якутия). По итогам 9 видов соревнований 1 место заняла команда Центрального округа (ЦО), 2 место – команда Октябрьского округа, 3 место – команда Сайсарского округа.

И конечно же не описать словами радость не только победы, но и участия в таком большом спортивном мероприятии для ветеранов, которым далеко “за..”, это прежде всего победа над собой, над своим возрастом и с возрастными “болячками”. Ведь даже встать, подняться “с дивана” и выйти в люди и то проблема для некоторых, не только для пожилых, но и для молодежи и людям среднего возраста. А тут полноценное и серьезное участие в спартакиаде, которое, некоторые, сравнили с Олимпиадой. И это верно, так как в любом виде состязаний это прежде всего здоровый азарт, воля и стремление к победе.

По “горячим следам” радости от спортивной победы ветеранов ЦО, занявшим 1 место, 13 апреля горячо поздравили в Совете ветеранов ЦО. Руководитель Совета Варвара Иннокентьевна Дмитриева горячо поблагодарила участников спартакиады и подробно рассказала об участниках, кстати она подчеркнула что за время ее руководства команда ветеранов ЦО всегда занимает призоваые места в спортивных соревнования, а это 8 раз подряд! Есть чему гордиться.

А руководит спортивной секцией в Совете Иосиф Родионович Колесов, который очень ответственно относится к этому, ведь собрать и подготовить для участия в такой ответственной спартакиаде, из числа пожилых людей непростая задача. Иосиф Колесов, судья в отставке, заслуженный юрист РС(Я), кавалер ордена Почета, тщательно подходит к отбору и подготовке команды. Помогает ему бывшая волейболистка Людмила Михайловна Лукашенко.

Варвара Иннокентьевна рассказала о том, как проходили соревнования и по каким видам. Многие ветераны приходили на соревнования для поддержки спортсменов, чтобы поддержать их спортивный дух и поболеть за своих.

По информации И.Р. Колесова за Центральный округ в 2023 году играло 32 человека.

По лыжным гонкам заняли (мужчины и женщины)- 2 место, это: Федоровы Константин Семёнович и Сергей Семёнович, Дегтярева Ирина Афанасьевна иКорнилова Альбина Никооаевна; по шашкам 7 место, по шахматам- 2 место; по хабылык 1 место, по хаамыска- 1 место это Никифорова Наталья Николаевна и Иванов Дмитрий Гаврильевич; по настольному теннису — 2 место, это Петр Петрович Аммосов, Максимов Виктор Николаевич и Туртаева Александра Павловна; бильярд 2 место, Румянец Афанасий Васильевич и Андреев Виктор Викторович; пулевая стрельба Колесов Иосиф Родионович и Алексеева Римма Павловна. Соревнования по волейболу прошли в спортивном комплексе «Стерх». Команда центрального округа заняла 1-ое место. Участники команды давно знают друг друга, хотя тренируются в разных спортзалах. Смешанная команда состоит из мужчин и женщин: Сергеев М.Е., Петрищев Е.С., Савинов А.А., Колмыков С.А., Колесов И.Р., Гуляева П.В., Харлампьева Л.В., Охлопкова М.Д.

Команду шашистов и шахматисто возглавлял 13-кратный чемпион республики, мастер спорта СССР, заслуженный работник народного хозяйства, Почетный работник госстатистики России Николай Николаевич Саввинов. В шахматы играли Бутаков И.М. – кандидат в мастера спорта, Пересыпкин Д.М., Афанасьев А.М. и Дьячковская М.Н. имеют 1-ые разряды, а также Маппырова Р.З. В острой конкурентной борьбе немного отстала команда шашистов: Саввин Н.Н., Саввинова З.С. – мастера спорта, Дмитриев Р.Г., Афанасьев А.М. – кандидаты в мастера спорта и Алексеева Е.Ф.

Отрадно что поздравить с победой и разделить радость пришли: депутат Госссобрания (Ил Түмэн) РС(Я) Алена Николаевна Атласова, заместитель председателя Гордумы Евдокия Ивановна Евсикова, депутат ЦО, главный врач ЯРКБ, депутат Гордумы Николай Николаевич Васильев и главный врач Якутской республиканской офтальмологической клиники РС(Я) Иван Петрович Луцкан, которые поздравили ветеранов со столь блестящей победой и от всей души пожелали долголетия, активной жизненной позиции во всех делах, а также счастья и благополучия. .Всем было очень приятно слышать теплые и искренние слова от таких статусных гостей.

И долго звучали в этот вечер теплые слова в адрес спортсменов ветеранов. От всей души спели для них Евдокия Протопопова, Александра Иванова, Екатерина Бурцева, у которых, несмотря на солидный и почтенный возраст, сохранился сильный и красивый голос. Не стареют душой ветераны!

Так завершился душевный вечер в Совете ветеранов ЦО.

Здесь надо заметить, что такое мероприятие стало возможным благодаря тому, что есть где собраться ветеранам. В начале нового года мэрия г. Якутска передала им квартиру в котором раньше находился старейший клуб ветеранов ВОВ “Катюша”, который был организован еще в 1968 г. Со временем членов клуба становилось все меньше и теперь он передан коллективу ветеранов Центрального округа, который объединяет более 600 человек, в том числе оставшихся в живых ветеранов ВОВ и детей войны.

Маргарита Егоровна Винокурова, кандидат педагогических наук, заслуженный работник образования РС(Я), ветеран педагогического труда, член СЖ России. 15 апреля 2023 г., г. Якутск