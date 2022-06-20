20.06.2022
20:43
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Некролог

Не стало якутской поэтессы

Не стало якутской поэтессы — песенника Ирины КОЛОДЕЗНИКОВОЙ — ЫМЫЫ. Об этом сообщает в соцсети Эрхаан НИКОЛАЕВ, звезда якутской эстрады.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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