Не стало якутской поэтессы — песенника Ирины КОЛОДЕЗНИКОВОЙ — ЫМЫЫ. Об этом сообщает в соцсети Эрхаан НИКОЛАЕВ, звезда якутской эстрады.

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш

Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!