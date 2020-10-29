Не стало народной артистки Якутии Марии Варламовой

В Саха академическом театре им. П.А. Ойунского невосполнимое горе.

28 октября 2020 года на 90-м году жизни не стало народной артистки Республики Саха, заслуженной артистки Якутской АССР



ВАРЛАМОВОЙ

Марии Ивановны

Коллектив Саха академического театра имени П.А. Ойунского выражает глубокое соболезнование дочери и внукам, родным и близким Марии Ивановны с невосполнимой утратой матери, бабушки, талантливой актрисы, прекрасного человека.

Вечная память…

Справка:

Марфа Ивановна Варламова (Мария Варламова) – народная артистка Республики Саха (Якутия), заслуженная артистка Якутской АССР, ветеран войны и тыла.

Марфа Варламова родилась 25 октября 1930 года в п. Мытах Горного района ЯАССР. В 1953 году окончила Якутское музыкальное училище, а в 1956 году – национальную студию Уральской государственной консерватории им. М.П. Мусорского.

Мария Ивановна Варламова работала артисткой драмы в Саха академическом театре им. П.А. Ойунского с 1958 года.

В начале творческой деятельности художественное руководство заметило способности артистки Марии Варламовой как исполнительницы роли травести. Так она стала играть одну за другой роли мальчиков в репертуаре театра.

Амплуа травести – это особый дар артистки Марии Ивановны. Она исполняла роли с присущей ей особой темпераментностью. Вскоре она стала популярной широкой массе зрителей ролями: Мэхээски в «Разрыве сетей» Н. Мординова – Амма Аччыгыйа (1958), Пистолета в драме «Братья» С. Ефремова (1953), Жанболот в «Материнское поле» Ч. Айтматова (1966), Мүлдьү в «Сайсары» Д. Сивцева – Суорун Омоллоона (1959) и другие.

Мария Ивановна одинаково успешно исполняла и роли молодых героинь, как Күөрэгэй в драме «Күөрэгэй» М. Обутовой-Эверстовой (1968), Туллук в драма «Утро Туймаады» И. Гоголева (1969). За 60 лет творческой работы Мария Варламова создала чудесные образы якутских старух, в том числе и сказочных. В спектакле «Следопыты» И. Семенова играла старуху Маабыра (1978), в спектакле «Тундровый снегирь» И. Бочкарева — старуху Өлүөрэ (1970). А в спектакле «Девушка-цветок» американского режиссера Т. Риччо сыграла сказочную старушку Бэйбэрикээн (1993).

Спектакль «Расцвел бы вновь подснежник» Ф. Булякова (2000) был поставлен специально к 70-летнему юбилею Марии Ивановны. Образ веселой и отчаянной Василисы удивило всех. Её искрометный танец навсегда остался в памяти благодарного зрителя. Спектакль у зрителей имел огромный успех и по приглашению гастролировал в улусы республики.

В спектакле режиссера Сергея Потапова «Макбет» Э. Ионеско она сыграла роль маленькой забавной ведьмы. Этот спектакль в 2005 году получил специальный приз жюри в Национальном театральном фестивале «Золотая Маска» в г. Москве. В спектакле режиссера Сюзанны Ооржак «Дом Бернарды Альбы» по драме Ф. Лорка она очень трогательно исполнила роль сошедшей с ума старушки Марии Хосефа. Спектакль также был номинирован на театральную премию «Золотая Маска» в 2008 году.

В последние годы Мария Варламова успешно играла роль многострадальной старухи Хараанай в спектакле «Хара кыталык» И. Гоголева (2009) в постановке Лены Ивановой-Гримм. Зрители тепло встретили героиню известного в республике романа. Легкая, порхающая Хараанай в исполнении Марии Ивановны явила собой хрупкий образ мягкой, сказочно-теплой истинно якутской “эбээ”.

В спектакле «Три новеллы о войне», посвященном 65-летию Победы в Великой Отечественной войне, по произведениям И. Гоголева, Н. Думбадзе, Л. Тимофеевой она блестяще исполнила роль Анчик.

В 2013 году в спектакле «Ааттаах поэт Арбита» режиссера Сергея Потапова Мария Ивановна с особым трепетом и теплотой сыграла старушку-знахарку Дьэбдьиэй. Тогда ей было 83 года. Тойук-алгыс невероятно искренних и глубинных чувств актрисы, её задушевная песня будто исцеляла израненую душу поэта-мученика.

В 2008 году снялась в 8-ми серийном художественном фильме «Спасите наши души» режиссера Кирилла Белевича (г. Москва), в котором исполнила роль старейшины стойбища, шаманки Буртэ. В образе Бурте как бы была заключена древняя мудрость северного народа.

Артистка Мария Варламова жила насыщенной творческой жизнью. Она всегда была человеком с неумной энергией, активной жизненной позицией. Любимая и любящая мама, бабушка, она делилась своей любовью к жизни со всеми.

В 2011 году вышла ее книга «Театр – моя судьба». Книга повествует о жизни и творчестве заслуженной артистки Марии Варламовой. Кроме статей критиков, журналистов, воспоминаний её коллег в книгу вошли и её стихотворения.

Награждена в 2005 году Знаком отличия Республики Саха (Якутия) «Гражданская доблесть».

Дочь Марии Ивановны Варламовой – Варламова Александра Васильевна, кандидат искусство ведения, доцент, профессор РАЕН, заведующий кафедрой Высшей школы музыки, учёный секретарь, заслуженный работник культуры РСЯ, ветеран труда.

Мария Ивановна, несмотря на преклонный возраст, всегда приходила в родной Саха театр в приподнятом настроении в ожидании новых ролей, творческих встреч. Мария Ивановна радовалась успехам молодых коллег. Она более 60 лет гордо и высоко несла имя артистки театра на своих хрупких плечах и несомненно останется примером преданного служения искусству.

В нашей памяти Мария Ивановна останется талантливой актрисой, неутомимой общественницей, светлым и ярким человеком.

Саха тыйаатыра ыар сүтүктэннэ…

Алтынньы 28 күнүгэр Саха Өрөспүүбүлүкэтин норуодунай артыыската, Саха АССР үтүөлээх артыыската, “Гражданскай килбиэн” Бочуот знагын лауреата, тыыл бэтэрээнэ Мария Варламова 90 сааһыгар биһиги кэккэбититтэн туораата.

Мария Варламова Саха тыйаатырыгар 1958 сыллаахтан травести амплуатын толорон саҕалаан 60-тан тахса сыл тыйаатыр искусствотыгар эҥкилэ суох бэриниилээхтик үлэлээбитэ. Мария Ивановна олус сырдык иэйиилээх поэт, кыраһыабай кылыһахтаах ырыаһыт, оҕолуу ыраас тыыннаах кэрэ киһи этэ. Кини сырдык уобараһа биһигини мэлдьи араҥаччылыы, кэрэҕэ угуйа сылдьыаҕа…

Мария Ивановна кыыһын, сиэннэрин, чугас дьоннорун кытта дириҥ кутурҕаммытын үллэстэбит.

Саха тыйаатырын бары дьоно

Ыспыраапка:

Марфа Ивановна Варламова (Мария Варламова) Горнай улууһун Мыытаах нэһилиэгэр алтынньы 25 күнүгэр 1930 сыллаахха күн сирин көрбүтэ.

1953 сыллаахха Дьокуускайдааҕы музыкальнай училищены бүтэрбитэ. 1956 сыллаахха М. П. Мусоргскай аатынан Ураллааҕы судаарыстыбаннай консерваторияны бүтэрбитэ. 1958 сылтан Саха тыйаатырыгар үлэлээбитэ.

“Айар талаан кистэлэҥэ” кинигэ ааптара.

Сүрүн оруоллара: Мэхээскэ – “Ситим быстыыта”, Амма Аччыгыйа; Мүлдьү – “Сайсары”, Суорун Омоллоон; Пистолет – “Ини-бии”, Степан Ефремов; Жанболот – “Ийэ сирэ”, Чингиз Айтматов; Күөрэгэй – “Күөрэгэй”, Мария Обутова-Эверстова, Туллук – “Өлүөнэ сарсыардата”, Иван Гоголев; Василиса – “Ньургуһун иккистээн тылыннар”, Флорид Буляков; Ведьма – “Макбет”, Эжен Ионеско; Хараанай – “Хара кыталык”, Иван Гоголев; Мария Хосефа – “Иччитэх дьиэ”, Гарсиа Лорка, Дьэбдьиэй – “Ааттаах поэт Арбита”, Айсен Дойду; Аанчык – “Три новеллы о войне”. Кирилл Белевич “Спасите наши души” (“Стармедиа” кинокомпания) сериалыгар Таймыр удаҕанын оруолун толорбута.