06.10.2022
14:37
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Некролог
Не стало молодого талантливого режиссера
Не стало знаменитого якутского режиссера — автора самых кассовых фильмов своего времени «Наахара», «Иччи», «Сэттээх» Евгения Павлова. Выражаем искреннее соболезнование!
Прощание состоится в траурном зале «Реквием» в субботу 8 октября с 11 до 11.40. Зал находится за медцентром по сергеляхскому шоссе. Гражданская панихида по адресу 202, корп 11, кв. 13, где жил Евгений. Домофон 13
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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