Не стало молодого талантливого режиссера

Не стало знаменитого якутского режиссера — автора самых кассовых фильмов своего времени «Наахара», «Иччи», «Сэттээх» Евгения Павлова. Выражаем искреннее соболезнование! Прощание состоится в траурном зале «Реквием» в субботу 8 октября с 11 до 11.40. Зал находится за медцентром по сергеляхскому шоссе. Гражданская панихида по адресу 202, корп 11, кв. 13, где жил Евгений. Домофон 13

Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх