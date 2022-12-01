Не стало легендарного премьера якутского балета

Не стало Анатолия Ултургашева…

Сегодня утром, 1 декабря 2022 г., умер Анатолий Павлович Ултургашев — премьер якутского балета с 1964 года, заслуженный артист России и ЯАССР, лауреат премии Комсомола Якутии. В его лице ушла целая эпоха расцвета якутского балетного искусства ХХ века. Его танец — «душой исполненный полет» — всегда трогал сердца зрителей до самой глубины. Прекрасный артист, восторженно смотревший на этот мир, страстно любивший жизнь и искусство классического балета, верный друг, доброжелательный товарищ – таким мы его знали, таким мы его будем помнить всегда… Последний рыцарь романтического балета…