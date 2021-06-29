Не стало известного художника

Ушел из жизни известный художник Василий Николаевич КУДРИН. Василий Николаевич прожил насыщенную творческую жизнь, сыграв большую роль в развитии культуры и искусства родного края.

Его выдающийся, многогранный талант проявился в самых разных направлениях изобразительного искусства. Впервые Василий Николаевич соприкоснулся с искусством живописи ещё в школе, где его учителем рисования был Франс Константинович Парутис, ставший позже, в Литве, заслуженным художником Прибалтики. Именно благодаря ему будущий художник стал по–новому смотреть на процесс рисования, видеть в творческом действии особый смысл.

Становление Василия Николаевича как художника происходило в семидесятые годы прошлого века – важный период не только для него, но и для искусства России в целом. Благодаря кисти художника, мир знаком с удивительными живописными пейзажами Ленского района. Выдающейся заслугой художника является приобщение широкого круга зрителей к национальной якутской материальной и духовной культуре. Его серия «Мифы Якутии» выставлялась в Санкт-Петербурге, Якутске, Москве. Творческие устремления Василия Николаевича не ограничивались занятиями живописью. Он участвовал в организации массовых проектов – по мотивам театрализованного представления «Легенда Айыы», результата сотворчества с режиссёром Филоновым, на сцене якутского театра оперы и балета имени П.А.Ойунского поставили балет. На основе городского представления «Мистерия цветов», в котором участвовали все детские художественные и танцевальные коллективы города Ленска, канал «НВК Саха» снял фильм и отправил на участие во Всероссийском фестивале детского творчества, где он занял первое место. С 2015 года творчество Василия Николаевича было представлено в Москве в галерее «Лего», в Центральном выставочном зале, в галерее «ZART» Санкт-Петербурга. Презентация серии «Рыбные каникулы» успешно прошла в городе Выборге в зале филиала государственного Эрмитажа. С 2016 художник участвует в международных выставках в Белграде, Любляне, Пекине, Анкаре, Копенгагене, на Кипре, в Италии.

Путь художника, избранный Василием Николаевичем, не мог не отразиться на семье – его супруга Людмила Тартыева, дочери Ксения и Надежда являются известными культурными деятелями якутского, российского и общемирового искусства. Василий Николаевич Кудрин принимал активное участие в республиканских, всероссийских и зарубежных художественных выставках. Его произведения хранятся в собрании Ленского историко-краеведческого музея, в частных коллекциях во многих странах мира: Англии, Германии, Франции, Канады, США, Китая, Японии.

Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Василия Николаевича. Светлая память о талантливом ленском художнике навсегда сохранится в наших сердцах.