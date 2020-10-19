Не стало экс-депутата Ил Тумэна

17 октября в Новосибирске на 73-м году жизни скоропостижно скончался заслуженный работник народного хозяйства РС(Я), депутат Государственного собрания Ил Тумэн РС(Я) III созыва, бывший директор Пеледуйского судоремонтно-судостроительного завода ОАО «ЛОРП» БУБЛИК Юрий Михайлович.

Ю.М.Бублик родился 2 декабря 1947 года в с. Николаевка Маринского района Кемеровской области. В 1972 году кончил Новосибирский институт инженеров водного транспорта по специальности «инженер-механик, судовые машины и механизмы».

Трудовая биография Юрия Михайловича начинается с записи «токарь Кокчетавского механического завода», затем инженер–технолог, слесарь таксомоторного парка, студент Новосибирского института водного транспорта, рулевой–моторист, лаборант СТКБ, групповой механик управления «Алмаздортранс», служба в рядах СА, начальник берегового участка технического обслуживания флота порта, и.о. главного инженера, заместитель начальника по общим вопросам, председатель исполкома Ленского городского совета и в 1987 году Юрий Михайлович в порядке укрепления кадров переведен директором Пеледуйской ремонтно-эксплуатационной базы флота Ленского объединенного речного пароходства и проработал до декабря 2010 года. Затем трудился генеральным директором ООО «Пеледуйский судоремонтно-судостроительный завод» до выхода на пенсию.

Юрий Михайлович с 1985 года избирался депутатом городского, затем районного Совета всех созывов, с 2002 года являлся депутатом Государственного собрания Ил Тумэн РС(Я) III созыва Приленского избирательного округа № 34.

Трудно переоценить вклад Юрия Михайловича не только в жизнь градообразующего предприятия, но и всего поселка и всех его жителей. Как руководителя его отличали высокое чувство ответственности, системности, стремление довести начатые дела до положительного результата, умение выделять из множества проблем главные и последовательно их решать.

Юрий Михайлович в знак признания многолетних заслуг награжден золотой медалью Петра Великого Российской общественной комиссии «За самоотверженный труд на благо России», званием «Почетный гражданин Ленского района». Награжден медалью «300 лет Российскому флоту», знаком «100 лет Ленскому пароходству».

Коллектив ПАО «ЛОРП» выражает глубокое соболезнование семье, родным и друзьям в связи с безвременным уходом заслуженного ветерана пароходства, бывшего директора Пеледуйского судоремонтно-судостроительного завода

БУБЛИКА

Юрий Михайловича.

Скорбим. Будем помнить.

С.А.Ларионов, С.В.Емельянов, В.Н.Мякишев, И.Л.Габышев, В.Л.Шадрин, Ю.Ю.Бадин, А.Е.Ляпунов, М.А.Курбатова, О.Р.Нечепуренко, К.К.Лепин, С.В.Горелов, А.Б.Хабаров, А.С.Павлов, Г.Н.Винокурова и др.