28.09.2022
11:55
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Происшествия

Не стал мелочиться: украл целый контейнер

В Якутске полицией раскрыта кража контейнера из частного сектора

В дежурную часть отдела полиции №1 МУ МВД России «Якутское» обратился мужчина с сообщением о краже контейнера. Материальный ущерб составил 120 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники оперативно-сыскного отдела МУ МВД России «Якутское» установили личность подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый за кражу и грабеж 36-летний мужчина.

Установлено, что злоумышленник заранее приметил в частном секторе контейнер. В вечернее время подозреваемый заказал кран-манипулятор, погрузил туда контейнер, после чего скрылся. Похищенное мужчина сбыл за 70 000 рублей, которые потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)

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