Не справился с управлением и выехал на встречку…

10 апреля в 19:40 на 8 км. региональной автодороги «Амга» произошло

ДТП с пострадавшими.



По предварительным данным установлено, что мужчина 1986 г.р., на автомашиной «Тойота Саксид» следовал в сторону п. Нижний Бестях. Водитель при этом не держал безопасную скорость движения, не учёл метеорологические и дорожные условия, вследствие чего не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем марки «Тойота Гайя».



В результате ДТП водитель «Саксида» с различными травмами был госпитализирован в местную больницу. Водитель второй иномарки не пострадал.



В ходе разбирательств выяснилось, что пострадавший в прошлом году был лишён права управления транспортными средствами.

Освидетельствование показало , что автомобилисты были трезвы. В момент аварии шёл снег.



Госавтоинспекция напоминает, что в период неблагоприятных погодных условий водители должны быть особенно внимательными. Во время выпадения осадков предметы визуально выглядят более отдаленными, скорость транспортных средств кажется ниже. Перед поездкой автомобилистам рекомендуется ознакомиться с прогнозом погоды и в соответствии с ним выбирать модель вождения: строго соблюдать установленный скоростной режим, боковой интервал и дистанцию между автомобилями, снижать скорость перед пешеходными переходами и вблизи мест возможного появления людей. Избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над управлением автомобилем.