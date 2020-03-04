Не спешит зима с алданцами прощаться

Алданская зима не спешит прощаться с горожанами, поэтому тема детской музыкальной филармонии «Образы зимы в различных видах искусства» оставалась актуальной, несмотря на то, что в календаре значилось 2 марта. Учащиеся школы № 1, постоянные слушатели филармонии, отвечали на вопросы и отгадывали загадки на зимнюю тематику. С первых минут юные зрители окунулись в волшебное царство музыки, которая в этот день выразительно повествовала о зимней природе.

Ирина Тагировна ГУМУРЗАКОВА, преподаватель теоретических дисциплин открыла мероприятие стихами А. С. Пушкина, а Роза Михайловна АНТОНОВА, заведующая хореографическим отделением, вовлекла ребят в живой диалог о характере музыкальных произведений о зиме. Зрители, которым было предложено представить себя композиторами, сочиняющими музыку о зиме, наперебой отвечали, что в их произведениях она была бы мягкая, пушистая, вьюжная, громкая, тихая, колючая, трескучая, как мороз, спокойная, как падающий снег. В подтверждение ответам ребят прозвучал «Зимний вальс» в исполнении Людмилы Ефимовны СОБИНОВОЙ, преподавателя по классу фортепиано.

Образы зимы в этот день были представлены в различных видах искусств. Так, после фортепианной пьесы ведущая предложила всем флешмоб «Танцующие снежинки», после чего Аяна ШАГДУРОВА подарила всем «Башкирский танец».

«Зимним утром трудно просыпаться. За окном еще темно, на небе мерцают едва заметные звезды. Но вот постепенно становится светлее. Небо на востоке принимает слегка розовый оттенок…» Рассказ ведущей звучит как иллюстрация к произведению «Зимнее утро» в исполнении Ирины КАРПОВОЙ (концертмейстер Ирина Октябриновна КОРНЯКОВА).

На занятиях филармонии слушатели постоянно активно включаются в действие. Вот уже всем залом исполняют песню «Маленькой ёлочке». Казалось бы, зачем? Ведь новогодние праздники уже давно позади. Оказывается, для того, чтобы исполнить эту песню под аккомпанемент Матвея ЕШКИНА, а затем и шумового оркестра, музыкантами в котором стали наши зрители. Матвей же выступил в роли солиста.

Детская филармония – это возможность самовыражения как для опытных учеников детской школы искусств, таких как Александра ФЕДО и Ангелина БАВЫКИНА, победительниц многочисленных конкурсов и фестивалей, так и для начинающих исполнителей.

Например, Арина ЖАРОВА и Лейла ИДРИСОВА, несмотря на свой юный возраст и совсем еще небольшой опыт выступлений, блестяще исполнили концертные номера: Арина «Песенку о медведях», а Лейла — пьесу «На коньках». «Пьеса на тему якутской народной песни» в исполнении Полины ДЕМИДОВИЧ показала всем красоту зимней якутской природы.

Имя Ирины УМАРОВОЙ уже знакомо алданским слушателям. Произведение «Сказочное царство льда» в ее исполнении звучит не просто красиво, а сказочно красиво.

И конечно, если разговор идет обо всех видах искусств, то не обошли вниманием организаторы и изобразительное творчество.

На занятии детской филармонии преподаватель художественного отделения Анастасия Игоревна ДИМОВА демонстрировала ребятам картины на зимнюю тематику, а на сцене был представлен вернисаж из работ учащихся этого отделения.