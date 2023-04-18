Не снова, а опять: Перекресток Ленина перекроют со среды

Фото: Андрей Сорокин, ЯСИА Источник: МКУ «Организатор пассажирских перевозок» ГО «город Якутск»

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