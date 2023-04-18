18.04.2023
13:41
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Якутск

Не снова, а опять: Перекресток Ленина перекроют со среды

Перекресток Ленина — Дежнева перекроют со среды.

Об изменении схемы движения городских маршрутных автобусов №4 и №14

Уважаемые жители и гости столицы!

Окружная администрация города Якутска сообщает, что в связи с проведением работ в рамках капитального ремонта проспекта Ленина с 19 апреля 2023 года будет прекращено движение транспортных средств на перекрестке пр. Ленина – ул. Дежнева.

Маршрутные автобусы №4 и №14 будут осуществлять движение согласно разработанным схемам объездов.

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Фото: Андрей Сорокин, ЯСИА
Источник: МКУ «Организатор пассажирских перевозок» ГО «город Якутск»

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