26.01.2022
15:55
133
Происшествия
Не смог устоять… Кража куртки с манекена
В отдел полиции №2 МУ МВД России «Якутское» поступило сообщение о краже товара из магазина, расположенного на ул. Октябрьская. Неизвестный похитил куртку из комплекта зимней одежды.
Полицейские изучили записи камеры видеонаблюдения и установили личность подозреваемого. Им оказался 43-летний мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественное преступление.
Установлено, что подозреваемый увидел у торговой точки манекен в зимнем костюме. Осмотрев одежду, он снял с манекена куртку и скрылся.
Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
#кража#МВД по Республике Саха (Якутия)#Не смог устоять… Кража куртки с манекена#республика саха (якутия)#Якутия
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
26.01.2022
132
26.01.2022
278
26.01.2022
92
26.01.2022
229
26.01.2022
132
26.01.2022
440
26.01.2022
302
26.01.2022
492
26.01.2022
651
26.01.2022
146
26.01.2022
199
26.01.2022
215
26.01.2022
583
26.01.2022
1240
26.01.2022
306
26.01.2022
427
26.01.2022
230
26.01.2022
990
26.01.2022
521
26.01.2022
331
26.01.2022
972
26.01.2022
637
26.01.2022
1621
25.01.2022
269
25.01.2022
920
25.01.2022
971
25.01.2022
2490
25.01.2022
441
25.01.2022
555
25.01.2022
2372
25.01.2022
2238
25.01.2022
2206
25.01.2022
287
25.01.2022
1079
25.01.2022
972
25.01.2022
249
25.01.2022
1035
25.01.2022
266
25.01.2022
307
25.01.2022
1063
25.01.2022
257
25.01.2022
606
25.01.2022
618
25.01.2022
370
25.01.2022
326
25.01.2022
309
ТОП НОВОСТИ
21.01.2022
7743
20.01.2022
6870
23.01.2022
6397
24.01.2022
5968
20.01.2022
5581
24.01.2022
4445
20.01.2022
4368
21.01.2022
4140