Не смог устоять… Кража куртки с манекена

В отдел полиции №2 МУ МВД России «Якутское» поступило сообщение о краже товара из магазина, расположенного на ул. Октябрьская. Неизвестный похитил куртку из комплекта зимней одежды.

Полицейские изучили записи камеры видеонаблюдения и установили личность подозреваемого. Им оказался 43-летний мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественное преступление.

Установлено, что подозреваемый увидел у торговой точки манекен в зимнем костюме. Осмотрев одежду, он снял с манекена куртку и скрылся.

Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.