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Не сидите, закинув ногу на ногу

Опустила в автобусе глаза и тут же автоматически подняла глаза на лицо женщины стоящей впереди. Ноги бедной женщины выглядели гораздо старше ее самой: набухшие,  испещренные почти черными набухшими венами. Варикоз. У моей сестры ноги до операции выглядели точно так же, и она даже в самую жару носила плотные корректирующие чулки. 

С просьбой рассказать о варикозе я обратилась к врачу-флебологу, сосудистому хирургу Республиканской больницы №2-Центра экстренной медицинской помощи Владимиру ПОПОВУ. 

— Что такое варикоз, Владимир Владимирович?

— Варикозное расширение вен – это заболевание вен, которое проявляется в расширении просвета вен, образовании выбуханий сосудистой стенки, снижением эластичности и сопротивляемости сосудов. При этом также нарушается работа клапанного аппарата вен, что влечет за собой нарушение однонаправленности кровотока, возникает неправильное распределение крови, застой, что еще больше расширяет просвет вен. Когда оно достигает своего максимума, кровяной поток выталкивается, а излишки растягивают стенки сосудов, поэтому вены становятся видны под кожей. Образуются сосудистые сетки, создаются сильно заметные узлы на ногах – это и есть варикозная болезнь ног, она встречается очень часто, причем, в любом возрасте. В основном, за счет сидячего образа жизни и неправильного питания.

— Что может спровоцировать болезнь и чем она чревата?

— Обычно она связана с ожирением, постоянным нахождением в вертикальном положении или наследственной слабостью соединительной ткани. Варикоз часто развивается во время беременности. Нужно помнить, что осложнением варикозной болезни является образование тромбов. В случае отсутствия должного лечения и развития заболевания нездоровые вены могут стать тем местом, где кровь застаивается. Стресс, повышенная физическая нагрузка, длительный перелет могут стать причиной того, что тромб оторвется, а это может привести и к инвалидизации, и даже к летальному исходу.

— И кто же чаще заболевает? 

— Чаще от него страдают женщины. Каблуки, роды, род занятий. Парикмахеры, школьные учителя, водители, хирурги, продавцы. Повторюсь, особенно подвержены этому заболеванию люди, которые страдают избыточным весом. В кровеносных сосудах полного человека находится больше крови, чем у человека с нормальным весом, поэтому на такие сосуды приходится слишком большая нагрузка.

— А почему беременные женщины в группе риска?

— У беременных существуют дополнительные факторы риска развития варикоза. Это изменение гормонального фона, механическое увеличение матки, вызывающее сдавливание вен малого таза, затрудняющее отток крови от нижних конечностей. Беременная женщина неизбежно набирает вес, поэтому нагрузка на нижние конечности возрастает. 

— Вы говорите, что каблуки провоцируют появление варикозного расширения вен. Какую же обувь вы советуете носить женщинам?

— Обувь желательно носить на небольшом устойчивом каблуке и по возможности с супинатором. Обувь совсем без каблука — это тоже неправильно, при ношении такой обуви повышается нагрузка на пятку и создается неправильный баланс тела.

— На какие ранние симптомы надо обратить внимание?

— Стоит обратить внимание на чувство распирания нижних конечностей, более выраженное в вечернее время и после длительной нагрузки, жжение и неприятные ощущения по ходу вен, судороги  в икроножных мышцах и мышцах стопы, отеки ног в вечернее время, проходящие или уменьшающиеся к утру, образование выбуханий вен, видимых вен на голенях и выше. Это и есть первичные симптомы заболевания.

— Варикоз лечится?

— Варикоз не лечится, но его можно контролировать. Варикозное расширение вен нижних конечностей – заболевание хирургическое, поэтому радикальное его лечение возможно только хирургическими методами. После операции – пожизненное наблюдение хирурга. Самое грозное осложнение – тромбозы. Любой человек, кто страдает варикозным расширением вен нижних конечностей, должен относиться к этой патологии со всей серьезностью, так как болезнь, как правило, имеет тенденцию прогрессировать и не проходит сама по себе. Довольно часто случаются острые осложнения варикозного расширения вен.

— А можно ли предупредить расширение вен?

— Предупредить можно, но если есть подозрение на варикозное расширение вен, надо идти к хирургу.  

— Кому вы советуете носить компрессионное белье и когда надо начинать его носить, если есть предрасположенность к варикозу?

— Носить компрессионное белье рекомендуется при варикозе и венозной недостаточности, после проведения операций на венах, при пассивном образе жизни, в период беременности, при стоячей либо сидячей работе или во время длительных авиаперелетов.

— Спасибо, Владимир Владимирович, за беседу.

 

Советы флеболога

Если вы заметили у себя начальные признаки варикозной болезни, то соблюдение этих достаточно простых правил позволит замедлить, а в некоторых случаях и избежать ее дальнейшего развития. 

  • Желательно каждые 15 минут меняйте положение ног, делайте самомассаж икр.
  • Равномерно чередуйте нагрузки, никогда не оставаясь надолго в одном и том же положении.
  • Не сидите нога на ногу! При забрасывании одного колена на другое создаётся препятствие на пути кровотока.
  • Двигайтесь. Варикозную болезнь может вызвать длительное стояние, поскольку в этом случае нарушается нормальный кровоток. Старайтесь перемещать вес, если приходится долго стоять. Если у вас сидячая работа, старайтесь время от времени вставать и передвигаться по комнате или гулять каждые полчаса.
  • Укрепить вены и улучшить кровообращение помогут регулярные занятия спортом. Занятия аэробикой, бегом, плаваньем в умеренном режиме способствуют оздоровлению ваших вен.
  • Частые запоры также увеличивают вероятность возникновения варикоза. Чтобы избежать запоров, включите в рацион продукты, богатые клетчаткой. Старайтесь ограничить потребление соли, чтобы избежать отечности.
  • Не увлекайтесь горячими ваннами, сауной, длительным пребыванием на солнце. Все это снижает венозный тонус, ведет к застою крови в нижних конечностях. 
  • Не носите обтягивающей одежды, чулок и носков с тугими резинками, так как это ведет к сдавливанию вен. 
  • Обливайте ноги холодной водой после работы.
  • Перед сном и утром после пробуждения по 3-5 минут вертите пальцами ног и стопами — это улучшает кровообращение в нижних конечностях.
Источник: Подготовила Зоя ИГНАТЬЕВА
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