Не пуха, не пера: Шестеро лишились ружей во время охоты

Инспекторами минэкологии и сотрудниками Росгвардии в ходе профилактических мероприятий по охотугодьям изъято 6 ружей.

Сотрудники лицензионно-разрешительной работы территориального органа Росгвардии совместно с охотинспекторами Минэкологии Якутии провели профилактические мероприятия на территории Намского, Усть-Алданского улусов и города Якутска.

Проверены 65 охотников, с которыми проведены беседы о правилах безопасного обращения с оружием, соблюдении сроков действия разрешительных документов, степени ответственности за нарушения в сфере оборота оружия и природоохранного законодательства.

В ходе рейда выявлено 6 правонарушений, по каждому из них составлены административные протоколы. Охотники привлечены к ответственности за нарушение сроков охоты и правил хранения оружия, изъято 6 единиц гладкоствольного огнестрельного оружия.

Рейды по охотугодьям, направленные на пресечение браконьерства и нелегального использования огнестрельного оружия, продлятся в течение весеннего сезона охоты.