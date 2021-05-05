Не пуха, не пера: Шестеро лишились ружей во время охоты
Инспекторами минэкологии и сотрудниками Росгвардии в ходе профилактических мероприятий по охотугодьям изъято 6 ружей.
Сотрудники лицензионно-разрешительной работы территориального органа Росгвардии совместно с охотинспекторами Минэкологии Якутии провели профилактические мероприятия на территории Намского, Усть-Алданского улусов и города Якутска.
Проверены 65 охотников, с которыми проведены беседы о правилах безопасного обращения с оружием, соблюдении сроков действия разрешительных документов, степени ответственности за нарушения в сфере оборота оружия и природоохранного законодательства.
В ходе рейда выявлено 6 правонарушений, по каждому из них составлены административные протоколы. Охотники привлечены к ответственности за нарушение сроков охоты и правил хранения оружия, изъято 6 единиц гладкоствольного огнестрельного оружия.
Рейды по охотугодьям, направленные на пресечение браконьерства и нелегального использования огнестрельного оружия, продлятся в течение весеннего сезона охоты.
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