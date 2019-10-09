Не пропустите самый яркий фестиваль «Ykt Geek Fest»!

13 октября приглашаем всех жителей и гостей столицы на самое яркое и ожидаемое событие этого года, крупнейший фестиваль на всем Дальнем Востоке — «Ykt Geek Fest»! Мероприятие состоится в СК «Дохсун» с 12:00 до 20:00.

Вас ждут незабываемые эмоции, много интересных конкурсов, впечатляющих косплееров, захватывающих чемпионатов и море вкусной еды на фудкорте!

ГОСТИ ФЕСТИВАЛЯ:

— Кандидат на звание постоянного гостя, потому что приезжает к нам уже во второй раз — Денис Оптимисстер! Популярный видео-блогер из Санкт-Петербурга. Известен своими обзорами фильмов и игр, настоящий киноман, а с недавних пор ещё и автор нескольких комиксов. И специально для посетителей фестиваля Денис привезёт свои книги, которые можно заполучить в день фестиваля, а также можно попросить оставить автограф с пожеланиями внутри.

— Приглашенный член жюри конкурсного косплея, мастер EVA foam, аэрографа, эпичности и детализации — Григорий Айрапетян, так же известный как AlfaKot! Каждая его работа выполнена с полной отдачей делу, живое тому доказательство — победа в конкурсе Overwatch Cosplay Battle с проектом МЕКА & D.VA, которая поражает своими масштабами и объемом вложенного труда. Григорий будет радовать посетителей фестиваля своим внушительным косплеем Гайвера.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ:

12:00 — Открытие фестиваля (танцевальный номер от Delight_Ykt);

12:20 — Музыкальный блок от группы Zwooqi;

12:50 – Презентация;

13:00 — Специальный гость: Григорий Айрапетян (косплеер) на главной сцене;

13:20 — Музыкальный блок от группы Zwooqi

14:00 — Награждение участников номинации “Детский косплей”

14:20 — Специальный гость: ellejart (художник) на главной сцене;

14:50 – Презентация;

15:00 — Музыкальный блок от группы Zwooqi;

15:30 — Специальный гость: Денис Оптимисстер (автор комиксов, блогер) на главной сцене;

16:00 – Выступление танцевального коллектива;

16:10 — Дефиле участников косплей-конкурса;

17:10 – Музыкальное выступление от Метафора (Инспирэйшн);

17:30 — Награждение победителей конкурса рисунков (на главной сцене);

17:40 – Музыкальное выступление от Какитока;

18:00 — Награждение победителей конкурса короткометражного художественного кино (на главной сцене);

18:10 — Музыкальный блок от группы Zwooqi;

18:30 — Награждение победителей Общего косплея;

18:50 — Награждение победителей Конкурса стендов;

19:00 — Награждение победителей Конкурсного косплея.

Программа зала:

13:30 – Начало просмотров конкурсных короткометражных фильмов;

14:30 – Мастер класс по рисованию: Николай Мочкин (@ellejart)

15:30 — Мастер класс по дизайну: Максим Феоктистов (@designbyfeo)

16:00 – Общение с гостем Денис Оптимисстер;

16:30 – БРЕД-ференция (лекция на тему популярной культуры в формате научной конференции)

17:50 – Мастер-класс на игре укулеле от школы «Учукулеле».

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ:

НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ:

Любителям настольных игр тоже будет чем заняться! Вас ожидает огромная зона настольных игр. Более 70 наименований!

Помимо настольных классических игр вас ожидают сделанные специально для фестиваля ОГРОМНЫЕ интерактивные игры.

РЕТРО:

В данной территории будут располагаться: внушительное количество ретро-приставок со всевозможными играми, ретро-автоматы и тематическая фото-зона.

ИГРОВАЯ:

Здесь будут располагаться современные приставки, а именно «Playstation 4», а также VR-аттракционы от компании «Space Portal».

Внутри зоны пройдут чемпионаты по играм:

— Mortal Kombat 11⠀

— Injustice: Gods Among Us ⠀

— Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4⠀

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Турнир пройдёт по олимпийской системе (до 2 побед) с сеткой лузеров.

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Взнос с участника 100 рублей, взнос уйдёт в общий призовой фонд!!!

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Всех желающих приглашаем проверить свои навыки бойца!!!

ХЭНДМЕЙД-ЯРМАРКА:

На территории хэндмейда будут располагаться мастера своего дела, те кто своими руками что-то делает. Можно будет приобрести уникальные предметы, изготовленные вручную!

МАСТЕР-КЛАССЫ:

Здесь, вдали от шумного поля, будут проходить следующие мероприятия:

Мастер класс от Николая Мочкина по рисованию (@Ellejart)

Просмотр работ участников конкурса короткометражных фильмов.

ФУД-КОРТ:

Около десяти заведений общественного питания с самым разнообразным ассортиментом вкусной еды!

КИНОТЕАТРЫ:

Отдельная зона для поклонников кино. Каждый кинотеатр подготовит тематический стенд на тему предстоящих фильмов. Внутри каждого стенда будут проводиться всевозможные квесты и розыгрыши с призами.

АЗИАТСКАЯ:

В данной зоне мы собрали все популярные азиатские культуры: япония, корея, китай!

Будут располагаться тематические стенды, пройдет выставка работ участников рисунка аниме-рисунков, а также всевозможные интерактивы.

Например:

«Ичираку» — конкурс на скоростное поедание ОСТРОЙ лапши!

Первая регистрация участников начнётся с 12:00, после чего они с 13:00 начнут конкурс

Вторая регистрация пройдёт с 15:00 и начало 16:00. Количество мест ограничено!

MYTONA

Компания @mytona_ru является нашим постоянным партнером и из года в год принимает активнейшее участие на фестивале! В этом году они выставила Playstation 4 Slim в качестве приза за отдельную номинацию по косплею персонажей игр производства “Mytona”. Помимо этого, на территории стенда компании будет проходить множество активностей! А также розыгрыши клевых призов!

КИБЕРСПОРТ

Федерация киберспорта РС(Я) проведет финалы открытых городских соревнований, где победители получают квоту в основной этап «Открытого Кубка России по киберспорту 2019» с призовым фондом 3,5 миллиона рублей. Соревнования пройдут по Dota 2, Clash Royale. В этот же период пройдут соревнования по Counter-Strike: Global Offensive.

Помимо этого, на месте будут проведены чемпионаты по играм: UFC и FIFA. Призовой фонд у каждой дисциплины – 10 000 руб.

Справки по телефону: 8914-271-66-96

На территории зоны киберспорта также будут располагаться:

Стенд Венчурной компании «Якутия». На их стенде можно будет угоститься фирменной печенькой и принять участие в конкурсах. Федерация ГО РС(Я) проведет мастер класс по игре «ГО». Это логическая настольная игра с глубоким стратегическим содержанием, возникшая в Древнем Китае.

ФАН-ЗОНА Яны Балдеевой (Gumunksveet)

Очень интересная девушка по имени Яна. Ей 17 лет, учится в школе, любит рисовать. Проживает в нашей уютной республике. И при этом, довольно известна в просторах интернета как Ян Балдеев или Gumunksveet. И у нее есть свой ютуб канал, который на данный момент насчитывает 318 000 подписчиков. А некоторые ролики насчитывают миллионы просмотров. Она приезжает в Якутск не одна, а с большим количеством артов, постеров и всевозможного мерча на тему своего творчества. Яна будет сидеть в отдельной фан-зоне, где можно будет найти ее, попросить автограф и сфотографироваться, а еще просто пообщаться.

ФАН-ЗОНА Оптимисстера

Кандидат на звание постоянного гостя, потому что приезжает к нам уже во второй раз — Денис Оптимисстер — @optimisster! Популярный видео-блогер из Санкт-Петербурга. Известен своими обзорами фильмов и игр, настоящий киноман, а с недавних пор ещё и автор нескольких комиксов. ⠀

И специально для посетителей фестиваля Денис привезёт свои книги, которые можно заполучить в день фестиваля, а так же можно попросить оставить автограф с пожеланиями внутри.

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Также стоит отметить еще одного гостя, у которого не будет отдельной фан-зоны, но который будет присутствовать на фесте. Приглашенный член жюри конкурсного косплея, мастер EVA foam, аэрографа и красок, эпичности и детализации — Григорий Айрапетян, так же известный как @alfakote! ⠀

Каждая его работа выполнена с полной отдачей делу, живое тому доказательство — победа в конкурсе Overwatch Cosplay Battle с проектом МЕКА & D.VA, которая поражает своими масштабами и объемом вложенного труда. Григорий будет радовать посетителей фестиваля своим внушительным косплеем Гайвера.



ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ о правилах подачи заявок можно посмотреть на официальной странице фестиваля — vk.com/yktgeekfest

Контактный номер для сотрудничества: 8914-2700-837 (whatsapp)

Мы в социальных сетях: https://www.instagram.com/yktgeekfest/ , https://vk.com/yktgeekfest

Хэштеги: #yktgeekfest #yktgeekfest19

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