21.10.2020
11:45
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Образование

Не пропустите презентацию региональной площадки АгроНТИ-2020!

21 октября с 15.00 ч. состоится онлайн-презентация регионального этапа всероссийского конкурса АгроНТИ-2020!

Всероссийский конкурс «АгроНТИ – 2020» проводится среди учеников пятого-десятого классов сельских общеобразовательных учреждений, по четырем направлениям: АгроКоптеры, АгроРоботы, АгроКосмос, АгроМетео.

Онлайн-трансляцию в прямом эфире можно посмотреть на Youtube канале «Вестник Арктического ГАТУ» по ссылке https://youtu.be/29Ze4X80Ew0.

Источник: Пресс-служба АГАТУ.
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