Не пропустите презентацию региональной площадки АгроНТИ-2020!

Онлайн-трансляцию в прямом эфире можно посмотреть на Youtube канале «Вестник Арктического ГАТУ» по ссылке https://youtu.be/29Ze4X80Ew0 .

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