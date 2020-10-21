21.10.2020
11:45
139
Образование
Не пропустите презентацию региональной площадки АгроНТИ-2020!
21 октября с 15.00 ч. состоится онлайн-презентация регионального этапа всероссийского конкурса АгроНТИ-2020!
Всероссийский конкурс «АгроНТИ – 2020» проводится среди учеников пятого-десятого классов сельских общеобразовательных учреждений, по четырем направлениям: АгроКоптеры, АгроРоботы, АгроКосмос, АгроМетео.
Онлайн-трансляцию в прямом эфире можно посмотреть на Youtube канале «Вестник Арктического ГАТУ» по ссылке https://youtu.be/29Ze4X80Ew0.
Источник: Пресс-служба АГАТУ.
#агату#Не пропустите презентацию региональной площадки АгроНТИ-2020!#республика саха (якутия)#рся#Саха#Якутия#Якутск
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