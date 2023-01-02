Не пропустите музыкальную сказку «Золотой ключик»

💥💥💥Государственный театр эстрады РС(Я) имени Юрия Платонова во время новогодних каникул приглашает детей и взрослых на премьеру музыкальной сказки «Золотой ключик»🔑 режиссер Татьяна Чаранская

😍💥❤️ Подарите себе и своим детям путешествие в волшебный сказочный мир😍

2 января — 12:00 и 15:00

3 января — 12:00 и 15:00

4 января — 12:00 и 15:00

5 января — 12:00 и 15:00

6 января — 12:00 и 15:00

7 января — 12:00 и 15:00

8 января — 12:00

💴 Билеты: 3️⃣0️⃣0️⃣-4️⃣0️⃣0️⃣-5️⃣0️⃣0️⃣ рб

Продаются в кассе театра эстрады, пр.Ленина 47

Онлайн билеты: sakhaestrada.ru

📱 Справки по телефону: 8914-2-744-330

В ролях:

🌟Иван Константинов

🌟Павел Семенов

🌟Люси

🌟Михаил Рожин

🌟Долун Борисов

🌟Анатолий Горохов

🌟Санита Ай

🌟Эрхаан

🌟Тамара Попова

🌟Байтыкан Батаакап

🌟Эрчим

🌟Николай Гоголев

🌟Айгылаан

🌟Амгаяна

🌟Сайсары

🌟Умсуура

Хореографы: Василий Сорокин и Алина Павлова

Художник по костюмам: Надежда Докторова

Костюмеры: Саргылаана Куличкина, Фаина Бурцева

Художник-гример: Мария Филиппова

Хормейстер: Наталья Стручкова

Сценография: Амгалена Нотара

Художник-бутафор: Николай Друзьянов

Аранжировщик: Эллэй Васильев

Видеоконтент: Юрий Босиков

Художественный руководитель: Мария Герасимова