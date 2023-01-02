Не пропустите музыкальную сказку «Золотой ключик»
💥💥💥Государственный театр эстрады РС(Я) имени Юрия Платонова во время новогодних каникул приглашает детей и взрослых на премьеру музыкальной сказки «Золотой ключик»🔑 режиссер Татьяна Чаранская
😍💥❤️ Подарите себе и своим детям путешествие в волшебный сказочный мир😍
2 января — 12:00 и 15:00
3 января — 12:00 и 15:00
4 января — 12:00 и 15:00
5 января — 12:00 и 15:00
6 января — 12:00 и 15:00
7 января — 12:00 и 15:00
8 января — 12:00
💴 Билеты: 3️⃣0️⃣0️⃣-4️⃣0️⃣0️⃣-5️⃣0️⃣0️⃣ рб
Продаются в кассе театра эстрады, пр.Ленина 47
Онлайн билеты: sakhaestrada.ru
📱 Справки по телефону: 8914-2-744-330
В ролях:
🌟Иван Константинов
🌟Павел Семенов
🌟Люси
🌟Михаил Рожин
🌟Долун Борисов
🌟Анатолий Горохов
🌟Санита Ай
🌟Эрхаан
🌟Тамара Попова
🌟Байтыкан Батаакап
🌟Эрчим
🌟Николай Гоголев
🌟Айгылаан
🌟Амгаяна
🌟Сайсары
🌟Умсуура
Хореографы: Василий Сорокин и Алина Павлова
Художник по костюмам: Надежда Докторова
Костюмеры: Саргылаана Куличкина, Фаина Бурцева
Художник-гример: Мария Филиппова
Хормейстер: Наталья Стручкова
Сценография: Амгалена Нотара
Художник-бутафор: Николай Друзьянов
Аранжировщик: Эллэй Васильев
Видеоконтент: Юрий Босиков
Художественный руководитель: Мария Герасимова
+7 (999) 174-67-82
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