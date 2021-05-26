Не пропусти главное событие Театра эстрады!

Жить надо так, как будто вокруг одни чудеса… Дорогие друзья, 5 июня в Камерном зале Государственного театра эстрады им. Юрия Платонова иллюзионист АЛЕКСЕЙ ГОЛЬДЕРОВ представляет “GOLD SHOW”!!! Приглашаем тех, кто верит в чудеса, окунуться в мир магии и волшебства! Вы увидите новые и уже полюбившиеся номера знаменитого иллюзиониста, вечер украсят солисты театра эстрады ЛЮСИ, АМИКАН, САЙСАРЫ, АНАТОЛИЙ ГОРОХОВ, САНИТА АЙ, УМСУУРА, ЮРИСЛАВ ГОЛЬДЕРОВ, ИВАН КОНСТАНТИНОВ. Ведущий НИКОЛАЙ ГОГОЛЕВ. Начни лето с удивительных впечатлений! Помни, наш мир наполнен чудесами…магией…волшебством…. Билеты tesserus.com Справки по тел. 89142-744-330

Фото: Театр эстрады РС (Я) Источник: Театр эстрады РС (Я)

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