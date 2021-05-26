26.05.2021
21:07
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Культура
Не пропусти главное событие Театра эстрады!
Жить надо так, как будто вокруг одни чудеса…
Дорогие друзья, 5 июня в Камерном зале Государственного театра эстрады им. Юрия Платонова иллюзионист АЛЕКСЕЙ ГОЛЬДЕРОВ представляет “GOLD SHOW”!!!
Приглашаем тех, кто верит в чудеса, окунуться в мир магии и волшебства!
Вы увидите новые и уже полюбившиеся номера знаменитого иллюзиониста, вечер украсят солисты театра эстрады ЛЮСИ, АМИКАН, САЙСАРЫ, АНАТОЛИЙ ГОРОХОВ, САНИТА АЙ, УМСУУРА, ЮРИСЛАВ ГОЛЬДЕРОВ, ИВАН КОНСТАНТИНОВ.
Ведущий НИКОЛАЙ ГОГОЛЕВ.
Начни лето с удивительных впечатлений! Помни, наш мир наполнен чудесами…магией…волшебством….
Билеты tesserus.com
Справки по тел. 89142-744-330
Фото: Театр эстрады РС (Я)
Источник: Театр эстрады РС (Я)
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+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
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