16.01.2023
09:08
1717

Происшествия

Не повторять: Покатались называется!

Экстремальное видео появилось в одном из местных телеграм-каналов. Привязали плюшку к машине и устроили опасные покатушки. На кадрах можно увидеть, как молодой человек какое-то время находится позади автомобиля, а затем врезается в автомобиль.

Фото: видео - DPSYKT.14
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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