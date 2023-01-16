Не повторять: Покатались называется!

Экстремальное видео появилось в одном из местных телеграм-каналов. Привязали плюшку к машине и устроили опасные покатушки. На кадрах можно увидеть, как молодой человек какое-то время находится позади автомобиля, а затем врезается в автомобиль.

Фото: видео - DPSYKT.14 Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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