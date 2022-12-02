02.12.2022
21:52
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Происшествия

Не повезло якутянке — ее окно и машину разбил пьяный прохожий

В Якутске ночью пьяный гражданин не сумел удержать равновесие и натолкнулся на припаркованный во дворе автомобиль. Разозлившись, подозреваемый поднял с земли железную трубу и ударил по боковому стеклу авто. При этом труба вылетела из его рук и разбила окно одной из квартир близлежащего дома. Как выяснилось позже, и квартира, и автомобиль принадлежат одной хозяйке. На утро она обратилась в дежурную часть отдела полиции №3 МУ МВД России «Якутское» с заявлением о повреждении её автомобиля и окна её квартиры.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен 23-летний подозреваемый в совершении преступления. Возбуждено уголовное дело по ч.1. ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Фото: Sakhalife
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)

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