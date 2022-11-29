Не потерять обретенное однажды…

Передо мной листы ксерокопий из подшивок газеты «Алданский рабочий» 90-х годов. На них материалы о молодом, но уже заявившем о себе всей своей деятельностью как серьезном современном предприятии — «Ассоциации строителей АЯМ». Не буду описывать, сколько невиданных доселе новых направлений производства открыла нам тогда, 30 лет назад, Ассоциация, сегодня ими уже никого не удивить. Рождение этой компании совпало с исторической перестройкой нашей страны… Комсомольские лидеры 90-х под руководством начальника Штаба ЦК ВЛКСМ на АЯМе Василия Шимохина быстро сориентировались в зарождающихся рыночных отношениях и кирпичик за кирпичиком стали закладывать в фундаментальное понятие бизнес-отношений. Это касалось всего! Но в первую, очередь главной цели – помочь транспортным строителям довести до логического завершения железную дорогу на титуле Беркакит – Алдан – Нижний Бестях. Именно для этого и создавались, и расширялись различные производства, базы по переработке грузов, торговые площади. Ассоциация нашла себе дело не только на автомобильной и железной дороге. Уже в те годы она открывала для себя и речной путь к столице республики по многоводной судоходной Лене. Тогда по ней начал ходить первый небольшой паром Ассоциации «Строитель АЯМа». Река и сегодня остается сезонным заслоном на пути к столице и заречным районам. Когда транспортные строители довели железную дорогу до Нижнего Бестяха, и она встала напротив Якутска, понадобилось всего лишь перевести свои паромы из‑под Качикатцев в Якутск, что позволило существенно разгрузить столичную переправу. Возложены же были все обязанности по функционированию речного хозяйства Ассоциации на Владимира Ивановича Фролова, о котором тоже шла речь в одном из материалов «Алданского рабочего» середины 90-х. Еще тогда журналист газеты, интервьюирующий молодого Владимира, словно предвидел, что этот парень надолго выбрал себе работу, и заголовок дал соответствующий — «Авиация потеряла, Ассоциация нашла». Подтверждение тому почти три десятилетия руководства Владимира Ивановича Фролова речной флотилией предприятия, а в этом году на него возложено еще одно направление — переработка леса и производство пилопродукции для обеспечения строительных объектов Ассоциации. Вот уж, действительно, этот руководитель — находка для коллектива.

Скромно и кратко Владимир Иванович рассказывает о своей деятельности на реке. Трудным было становление речной флотилии Ассоциации в лихие 90-е, когда беспредел царил и на земле, и на воде. Все пассажиры автомобилей, кому довелось хоть раз в те годы перебираться на паромах по Лене в Якутск, надолго запоминали «прелести» переправы, когда прав оказывался тот водитель, у кого машина побольше, или попутчики попьянее, которые могли и в реку столкнуть с парома мешающую «легковушку». Речное судоходство было даже опасным для тех предпринимателей, кто хотел своим участием «разгрузить» многочасовые автомобильные пробки по обоим берегам Лены. Бывали и разборки с бандитами, считавшими, что это их берега, и никто не имеет права к ним причаливать. Нынче это все уже вспоминается с улыбкой и воспринимается как победа в рыночной войне. Речной транспорт в Ассоциации сегодня – это транспортный и экологический хай-тэк, развитию которого способствует умение руководства планировать и управлять ради достижения эффективности железнодорожных и автомобильных перевозок. Объёмы их растут, а с ними увеличивается и флот Ассоциации. Сегодня на Лене под флагом предприятия ходят 4 больших парома, 2 маленьких буксирных с баржой, 5 воздушных подушек и два пассажирских судна – теплоходы «Виктор Рукавишников» и «Степан Васильев». Весь навигационный период суда загружены под завязку. Но нет речникам передыха и с окончанием навигации. Наступление холодов означает, что наступил и период капитальных ремонтов. Экипажи занимаются выморозкой льда, производят осмотр подводной части судов: винты, валы, днища… Владимир Иванович не жалуется на трудности, хотя они явно есть, ведь самое главное в их работе – люди. А костяк постоянных работников сохраняется не один десяток лет. Это капитан-наставник В.П.Лобчиков, В.А.Малков – с ними начинал В.И.Фролов свой речной путь, набирались вместе опыта, строили планы. Надежно и безаварийно трудятся В.В.Козлов, капитан-наставник, замещающий Владимира Ивановича в его отсутствие, мотористы — два Геннадия — Новиков и Медведев. Отмечает В.И.Фролов и сменного капитана Игоря Федотова, и Дмитрия Шмонина. Это с ними удавалось достойно преодолевать пиковые нагрузки, не подводить своих клиентов, которых за почти 30-летний срок наработано немало. В основном паромы работают со своим автопарком и заказчиками; грузовыми и транспортными компаниями, предприятиями, но когда паромная переправа перегружена, помогают и коллегам, своим конкурентам. Работы хватит на всех, — уверяет Владимир Иванович, — было бы желание.

У него самого готовность трудиться по-прежнему молодецкая, хотя на днях наш герой отметил 60-летний юбилей. Солидный багаж имеет Владимир Иванович за плечами – это флотилия, перевозящая различные народнохозяйственные грузы, начиная от опасных, требующих наличия специальной лицензии, до металлоконструкций, автомобилей, зерна, продуктов и, конечно, самого бесценного груза — пассажиров. Может наш юбиляр гордиться и оборудованными причалами, площадками для посадки и высадки пассажиров, под которые выделены и закреплены за Ассоциацией земельные участки. Обустроенная инфраструктура говорит о надежности всего предприятия, о его руководителях, ответственных лицах и о коллективе в целом, который держит марку солидного партнера на протяжении всей неразрывной цепочки доставки пассажиров и грузов. Вот так одному из ее звеньев посвятил свои лучшие годы Владимир Фролов. Его многолетняя деятельность была отмечена высоким званием «Ветеран труда», также в свой юбилейный год в составе коллектива «Ассоциации строителей АЯМ» Владимир Иванович награждён Благодарностью Правительства Республики Саха (Якутия) за вклад в развитие транспортного комплекса Республики Саха (Якутия), его труд отмечен медалью Торгово-промышленной палаты республики «За заслуги в предпринимательстве» и Почетной грамотой Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия).

Владимир Иванович Фролов сам создал себе пьедестал и поднялся на него в 60 лет победителем, у которого за плечами любимая семья с детьми и внуками, сумма добрых дел, порядочности, совести, рассудка и громадье новых планов. Возможно, на рубеже нового своего десятилетия ему предстоит познавать и совсем новое для себя дело, но оно все равно будет связано с многопрофильным предприятием – «Ассоциацией строителей АЯМ», которое обрело Фролова 30 лет назад и уже никуда не отпустит.

С юбилеем, Владимир Иванович!