29.11.2022
11:15
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Общество

Не потерять обретенное однажды…

 Передо мной листы ксерокопий из подшивок газеты «Алданский рабочий»  90-х годов. На них  материалы о молодом, но уже заявившем о себе всей своей деятельностью как серьезном современном предприятии — «Ассоциации строителей АЯМ». Не буду описывать, сколько невиданных доселе новых направлений производства открыла нам  тогда, 30 лет назад, Ассоциация, сегодня ими уже  никого не удивить.   Рождение этой компании совпало с исторической перестройкой нашей страны… Комсомольские лидеры 90-х под руководством начальника Штаба ЦК ВЛКСМ на АЯМе Василия Шимохина  быстро сориентировались в зарождающихся рыночных отношениях и кирпичик за кирпичиком стали закладывать в  фундаментальное понятие бизнес-отношений. Это касалось всего! Но в  первую, очередь главной цели – помочь транспортным строителям   довести до логического завершения железную дорогу на титуле Беркакит – Алдан – Нижний Бестях.  Именно для этого и создавались,  и  расширялись различные производства, базы по переработке грузов, торговые площади.  Ассоциация нашла себе дело не только на автомобильной и железной дороге. Уже в те годы она  открывала для себя и речной путь к столице республики по  многоводной судоходной Лене. Тогда по ней начал  ходить первый небольшой паром Ассоциации «Строитель АЯМа».  Река  и сегодня остается сезонным  заслоном  на пути к столице и заречным районам. Когда транспортные строители довели железную  дорогу до Нижнего Бестяха,  и она   встала напротив Якутска, понадобилось всего лишь перевести свои паромы из‑под Качикатцев в Якутск, что позволило существенно разгрузить столичную переправу. Возложены же были все обязанности по функционированию речного хозяйства Ассоциации на  Владимира Ивановича  Фролова, о  котором тоже шла речь в одном из материалов «Алданского рабочего» середины 90-х.  Еще тогда  журналист газеты, интервьюирующий молодого Владимира,  словно предвидел, что  этот парень  надолго  выбрал себе работу, и заголовок  дал соответствующий —  «Авиация потеряла, Ассоциация нашла». Подтверждение тому почти  три десятилетия руководства  Владимира Ивановича Фролова речной флотилией предприятия, а в этом году на него возложено еще одно направление  —  переработка леса и производство пилопродукции для обеспечения строительных объектов Ассоциации. Вот уж, действительно, этот руководитель  —  находка для коллектива.

Скромно и кратко Владимир Иванович рассказывает о своей деятельности на реке.  Трудным было становление речной флотилии Ассоциации в  лихие  90-е, когда беспредел царил и на земле, и на воде. Все пассажиры автомобилей,  кому  довелось хоть раз в те годы перебираться на паромах по Лене в Якутск, надолго запоминали «прелести» переправы, когда прав оказывался тот водитель, у кого машина побольше, или попутчики попьянее, которые могли и в реку столкнуть с парома  мешающую «легковушку».  Речное  судоходство было даже опасным для тех предпринимателей, кто хотел своим участием  «разгрузить»  многочасовые  автомобильные  пробки по обоим берегам Лены. Бывали и разборки с  бандитами, считавшими, что это их берега, и никто не имеет права к ним причаливать.  Нынче это все уже вспоминается с улыбкой и воспринимается как победа  в рыночной войне. Речной транспорт в Ассоциации сегодня – это транспортный и экологический хай-тэк, развитию которого способствует    умение  руководства планировать и управлять ради  достижения эффективности железнодорожных и автомобильных перевозок. Объёмы их растут, а с ними увеличивается  и флот Ассоциации. Сегодня на Лене под флагом предприятия ходят 4 больших парома, 2 маленьких буксирных с баржой, 5 воздушных подушек и два пассажирских судна – теплоходы «Виктор Рукавишников» и «Степан Васильев». Весь навигационный период суда загружены под завязку. Но нет речникам передыха и с окончанием  навигации. Наступление холодов означает, что наступил и период капитальных ремонтов. Экипажи занимаются выморозкой льда, производят осмотр подводной части судов: винты, валы, днища… Владимир Иванович не жалуется на трудности, хотя они явно есть, ведь самое главное в их работе – люди. А костяк постоянных работников сохраняется не один десяток лет. Это капитан-наставник В.П.Лобчиков, В.А.Малков – с ними начинал В.И.Фролов свой речной путь, набирались вместе опыта, строили планы. Надежно и безаварийно трудятся В.В.Козлов, капитан-наставник, замещающий Владимира Ивановича в его отсутствие, мотористы — два Геннадия  — Новиков и Медведев. Отмечает В.И.Фролов  и сменного капитана Игоря Федотова, и Дмитрия Шмонина.    Это с ними удавалось достойно преодолевать пиковые нагрузки, не подводить своих клиентов, которых  за почти 30-летний срок наработано немало.  В основном паромы работают со своим автопарком и заказчиками; грузовыми и транспортными компаниями, предприятиями, но когда паромная переправа перегружена, помогают и коллегам, своим конкурентам. Работы хватит на всех, — уверяет Владимир Иванович, — было бы желание. 

У него самого  готовность трудиться по-прежнему молодецкая, хотя на днях наш герой отметил 60-летний юбилей. Солидный багаж  имеет Владимир Иванович  за плечами – это флотилия,   перевозящая различные  народнохозяйственные  грузы, начиная  от опасных, требующих наличия специальной лицензии, до металлоконструкций, автомобилей, зерна, продуктов и, конечно,  самого бесценного груза  —  пассажиров. Может наш юбиляр гордиться и оборудованными  причалами, площадками  для посадки и высадки пассажиров, под которые выделены и закреплены за Ассоциацией земельные участки. Обустроенная инфраструктура говорит о надежности всего предприятия, о его руководителях,  ответственных лицах и о коллективе в целом, который держит марку солидного партнера на протяжении всей неразрывной  цепочки доставки пассажиров и грузов.   Вот так одному из ее звеньев посвятил свои лучшие годы Владимир Фролов. Его многолетняя деятельность  была отмечена  высоким званием «Ветеран труда»,  также в свой юбилейный год в составе коллектива «Ассоциации строителей АЯМ» Владимир Иванович награждён Благодарностью Правительства Республики Саха (Якутия) за вклад в развитие транспортного комплекса Республики Саха (Якутия), его труд отмечен медалью Торгово-промышленной палаты республики  «За заслуги в предпринимательстве» и  Почетной грамотой Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики  Саха (Якутия).

Владимир Иванович Фролов сам создал себе   пьедестал и поднялся на него в 60 лет  победителем, у которого за плечами  любимая семья с детьми и внуками, сумма добрых дел, порядочности, совести, рассудка и громадье новых планов. Возможно, на рубеже нового своего десятилетия  ему предстоит  познавать и совсем новое для себя дело, но оно все равно будет связано с многопрофильным  предприятием – «Ассоциацией строителей АЯМ», которое обрело Фролова  30 лет назад и уже никуда не отпустит. 

С юбилеем, Владимир Иванович!

Источник: Ольга Жукова.

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